Вечная борьба с Zoom: как развиваются его аналоги в России

Чем же они привлекают пользователей? Почему аналоги, несмотря на их удобство интеграции, не пользуются успехом? О том, как себя чувствует рынок сервисов видеоконценцсвязи (ВКС), рассказывает директор бизнес-юнита «Встречи» компании «МТС Линк» Олег Пашукевич.

Несмотря на санкции, многие сервисы видеозвонков продолжают работу. Хотя с ограничениями: Zoom не оплатить, Google Meet и Microsoft Teams могут внезапно отключить. Бизнес стал обращаться к отечественным решениям — однако больше половины компаний до сих пор используют зарубежные. Российские разработчики продолжают искать подход к клиентам.

Что не так с зарубежными сервисами

В 2020 году многие думали, что интерес к видеоконференциям временный. Однако даже после возвращения части сотрудников в офисы потребность в них не снизилась: онлайн-совещания, виртуальные конференции и дистанционное обучение прочно вошли в нашу жизнь.

Компании не стали отказываться от удобного способа связи. Оценили гибкость онлайн-формата, экономию времени и ресурсов, доступность для сотрудников с разными условиями работы и возможность интеграции с бизнес-процессами.

После 2022 года многие зарубежные вендоры официально ушли с российского рынка или ограничили свою работу на территории страны. С какими ограничениями сталкиваются российские пользователи при применении зарубежных сервисов?

Сложности с оплатой подписки

Многие зарубежные сервисы не принимают оплату от российских юрлиц. А с прошлого года американским облачным платформам запрещено продавать лицензии компаниям, большинство сотрудников которых живут в России, но юрлица зарегистрированы в других странах.

Угрозы безопасности данных

Иностранные сервисы не соответствуют требованиям хранения данных в РФ. По закону, данные россиян должны храниться на серверах на территории РФ, но зарубежные вендоры это условие не соблюдают.

Отсутствие интеграции с российскими сервисами

Импортозамещение — важнейшая задача для рынка РФ. Необходимо, чтобы все внедренные российские решения, в том числе операционные системы, браузеры, офисные приложения, были совместимы друг с другом и обеспечивали непрерывность рабочих процессов. С зарубежными сервисами такого результата достичь намного сложнее.

Нестабильность работы

Известны случаи, когда зарубежные поставщики внезапно прекращали доступ компаний к своим сервисам — в том числе в организациях с уже оплаченными лицензиями. Это чревато убытками и сбоями в работе организаций.

Тем не менее, Zoom и его аналоги остаются на рынке и пользуются популярностью. ИАА TelecomDaily провел опрос предпринимателей и руководителей, активно пользующихся ВКС, и выяснил, что Zoom по-прежнему пользуются 67,5% респондентов.