Вечная борьба с Zoom: как развиваются его аналоги в России
Несмотря на санкции, многие сервисы видеозвонков продолжают работу. Хотя с ограничениями: Zoom не оплатить, Google Meet и Microsoft Teams могут внезапно отключить. Бизнес стал обращаться к отечественным решениям — однако больше половины компаний до сих пор используют зарубежные. Российские разработчики продолжают искать подход к клиентам.
Чем же они привлекают пользователей? Почему аналоги, несмотря на их удобство интеграции, не пользуются успехом? О том, как себя чувствует рынок сервисов видеоконценцсвязи (ВКС), рассказывает директор бизнес-юнита «Встречи» компании «МТС Линк» Олег Пашукевич.
- Колонки
Содержание
Что не так с зарубежными сервисами
В 2020 году многие думали, что интерес к видеоконференциям временный. Однако даже после возвращения части сотрудников в офисы потребность в них не снизилась: онлайн-совещания, виртуальные конференции и дистанционное обучение прочно вошли в нашу жизнь.
Компании не стали отказываться от удобного способа связи. Оценили гибкость онлайн-формата, экономию времени и ресурсов, доступность для сотрудников с разными условиями работы и возможность интеграции с бизнес-процессами.
После 2022 года многие зарубежные вендоры официально ушли с российского рынка или ограничили свою работу на территории страны. С какими ограничениями сталкиваются российские пользователи при применении зарубежных сервисов?
- Сложности с оплатой подписки
Многие зарубежные сервисы не принимают оплату от российских юрлиц. А с прошлого года американским облачным платформам запрещено продавать лицензии компаниям, большинство сотрудников которых живут в России, но юрлица зарегистрированы в других странах.
- Угрозы безопасности данных
Иностранные сервисы не соответствуют требованиям хранения данных в РФ. По закону, данные россиян должны храниться на серверах на территории РФ, но зарубежные вендоры это условие не соблюдают.
- Отсутствие интеграции с российскими сервисами
Импортозамещение — важнейшая задача для рынка РФ. Необходимо, чтобы все внедренные российские решения, в том числе операционные системы, браузеры, офисные приложения, были совместимы друг с другом и обеспечивали непрерывность рабочих процессов. С зарубежными сервисами такого результата достичь намного сложнее.
- Нестабильность работы
Известны случаи, когда зарубежные поставщики внезапно прекращали доступ компаний к своим сервисам — в том числе в организациях с уже оплаченными лицензиями. Это чревато убытками и сбоями в работе организаций.
Тем не менее, Zoom и его аналоги остаются на рынке и пользуются популярностью. ИАА TelecomDaily провел опрос предпринимателей и руководителей, активно пользующихся ВКС, и выяснил, что Zoom по-прежнему пользуются 67,5% респондентов.
Почему так происходит? Мы выделяем три причины.
Привычка. Несмотря на новые корпоративные политики во многих компаниях, многим пользователям трудно отказываться от сервисов, к которым они привыкли во время пандемии.
Их пугает необходимость разбираться в новых платформах — уж лучше по-старинке. Даже если российская платформа внедряется на уровне корпорации, некоторые сотрудники могут игнорировать ее и продолжать пользоваться бесплатными версиями зарубежных решений.
Вложенные деньги. Многие компании уже инвестировали в зарубежные решения, особенно это касается оn-premise (локальных) решений на собственных серверах компании. Они фактически за них не платят. Но рано или поздно это придется сделать, потому что развития поддержки решений и нет. Новые сценарии (включая сценарии использования ИИ) им недоступны.
Интеграция с внутренними системами компании: почтой, календарями, базой данных. Если перейти на новое решение, придется проходить сопряжение заново, а это дополнительные инвестиции.
Уверены, что рано или поздно многим компаниям придется заново выйти на рынок, провести более осмысленный анализ решений и выбрать более современные решения.
Не вынужденное импортозамещение, а осознанное решение
Неудивительно, что все больше организаций переходят на отечественные платформы, причем этот процесс уже вышел за рамки вынужденного импортозамещения. Компании выбирают российские решения осознанно, оценивая их функциональные возможности, интеграцию с другими сервисами, уровень технической поддержки, быстрое реагирование на запросы пользователей и возможность влиять на стратегию развития продуктов.
Отечественные решения уже догнали и обошли зарубежные по качеству и стабильности. Например, в рамках исследования J’son & Partners Consulting эксперты протестировали 9 российских и зарубежных платформ видеосвязи и оценили их способность обеспечить проведение конференции в любое время, на любом устройстве и в любых условиях. Результаты говорят сами за себя: «МТС Линк» получил 98 баллов из 100, «Контур.Толк» – 95 баллов, Trueconf — 91 балл, Microsoft Teams — 89 баллов и Zoom — 86 баллов.
Компании с высокими требованиями к безопасности чаще других выбирают российские решения. Они не готовы рисковать утечками данных и предпочитают сервисы, соответствующие российскому законодательству (ФЗ-152, регламент хранения данных в РФ).
По нашим данным, сейчас компании закупают 80-90% российских решений, многие используют параллельно отечественные и зарубежные решения, около 50% пользуются исключительно российскими.
Количество пользователей российских платформ для видеозвонков постоянно растет. Даже те из них, кто откладывал отказ от зарубежных систем, сегодня их постепенно тестируют и внедряют.
На фоне интереса к унифицированным коммуникациям преимущество получают экосистемные игроки, вроде «МТС», VK или «Яндекса». Российские решения условно можно разделить на две группы:
- Переработанные open source решения, в том числе западные. Они отлично подходят для быстро запуска на рынке, но создают массу ограничений в будущем в части масштабирования, нагрузки, интеграций.
- Собственные разработки. Компании несут полную ответственность за масштабирование, разработку, интеграции, в долгосрочной перспективе это более надежно.
Решения отечественных платформ
Что ждут пользователи от сервисов ВКС?
По нашим данным, люди хотят больше уверенности в безопасности данных, интеграцию с IT-инфраструктурой (через API в том числе), удобные инструменты для совместной работы.
Важный тренд — появление в сервисах для видеоконференций инструментов на основе ИИ. Их можно условно разделить на две категории:
- Функции для повышения эффективности рабочих процессов
Например, в «МТС Линк» есть текстовая расшифровка, краткое резюме встреч (саммари), видеохайлайты (основные моменты записи в виде короткого клипа). А еще — ИИ-помощник, с которым можно общаться в свободной форме, как с любым GPT-чатом.
Помощника можно попросить напомнить об итогах прошедших встреч и договоренностях, найти нужную запись, предоставить краткое содержание одного или нескольких звонков. В корпоративном мессенджере ассистент может предоставлять резюме непрочитанных сообщений или длинных обсуждений. Мы уверены, что в будущем ИИ возьмет на себя все рутинные процессы.
- Функции для комфортного общения
Шумоподавление, размытие или замена фона есть почти во всех сервисах. Бьютификация, цифровые аватары, умный зум — более продвинутый уровень. Пользователям очень нравится возможность сгладить фон кожи, убрать морщинки или сделать цветокоррекцию. Также они оценили использования масок, аватаров, стикеров — многие корпоративные стандарты это допускают.
Согласно исследованию ИАА TelecomDaily, чаще всего люди используют шумоподавление, саммаризацию и бьютификацию. Да, пользователям важны не только практические функции — на созвонах хочется выглядеть красиво и использовать привычные фильтры, как в соцсетях.
Вперед — к экосистемам
Несмотря на проблемы с переходом на отечественные решения, российские ВКС-сервисы уже нашли свою аудиторию. Сейчас идет сегментация рынка и укрупнение его игроков. По нашим оценкам, в ближайшие годы рост рынка ВКС составит около 20%, и потенциал развития решений для онлайн-коммуникаций очень велик.
Важная тенденция последних лет — объединение сценариев онлайн-коммуникаций и совместной работы. Пользователям уже недостаточно иметь отдельные сервисы для созвонов, переписок, работы над документами и онлайн-досками, отслеживания прогресса по выполнению задач.
Согласно исследованию Harvard Business Review, на переключение между разными приложениями и вкладками у пользователей уходит до 9% рабочего времени. На первый план выходят платформы унифицированных коммуникаций, которые позволяют компаниям выстраивать единую среду для всех видов делового общения.
Перейдет ли рынок ВКС под крыло государства? Пока рано говорить о том, что рынок придет к двум-трем системообразующим платформам или государство начнет разрабатывать единые решения для разных задач.
Однако тенденция к консолидации рынка все же есть. Крупные игроки расширяют портфель решений для совместной работы. Так, в 2023 году мы приобрели сервис для совместной работы Jespo — сейчас он называется «МТС Линк Доски» и развивается как часть нашей платформы. После новостей об уходе Miro онлайн-доски появились еще у нескольких экосистем, в том числе у «Яндекса» и VK.
Еще один пример — в 2024 году мы заключили M&A сделку с компанией Vinteo и усилили предложение в области оборудования для видеоконференций и серверных решений. Комплексные решения станут основой не только для деловых коммуникаций, но и для всех рабочих процессов компании.Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Топ-10 первоапрельских розыгрышей на работе
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Wildberries»
- 1 В Zoom появятся новые ИИ-функции для помощи в повседневных задачах ИИ-ассистент сможет в том числе управлять календарем и помогать писать тексты 17 марта 19:01
- 2 Zoom, Pinterest и Twitch оштрафовали за отказ локализовать данные россиян Платформы получили штрафы в размере от 12 млн до 15 млн рублей 05 марта 14:19
- 3 Опрос показал значительный рост зарплатных ожиданий зумеров Каждый пятый хочет получать 120 тыс. рублей и больше 24 января 11:49
- 4 Что такое планерка и как провести планерное совещание эффективно Как руководителю подготовиться к планерке 21 января 18:00