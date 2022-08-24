Открыт прием заявок в акселератор РЖД

ОАО «РЖД» и платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS открыли прием заявок в акселератор с фокусом на решения в области совершенствования пассажирского комплекса и технологической независимости. В конце 2022 года РЖД проведет демодень, на котором объявят лучшие проекты.
Цель акселерационной программы — найти инновационные решения, которые помогут повысить уровень обслуживания клиентов пассажирского комплекса РЖД, эффективность подразделений компании, обеспечивающих пассажирские перевозки, найти решения, позволяющие повысить технологическую независимость холдинга от воздействия различных внешних и макроэкономических факторов.
« <...> Для повышения интереса к программе мы планируем расширить перечень партнеров и инвестиционных фондов, сохранив ранее выстроенные связи и усилив их новыми интересантами программы на взаимовыгодных условиях. В рамках акселерационной программы планируется увеличение срока работы с проектами, попавшими в итоговый пул, для проведения необходимого тестирования технологий и ускорения принятия решений по их внедрению», — Роман Кошелев, начальник «Центра Корпоративный акселератор ОАО “РЖД” АО “ВНИИЖТ”».
«В этом году мы ожидаем, что интерес к участию в акселерационной программе будет не меньше, чем в предыдущие годы. Для акселератора выбраны наиболее актуальные направления: пассажирские перевозки и импортозамещение. В период активных изменений, с которыми сегодня сталкивается наша экономика , очень важно, чтобы стартапы получали поддержку в лице надежных партнеров, которым также необходимы качественные отечественные решения», — Екатерина Петрова, директор GenerationS.
Принять участие в отборе могут стартапы, разрабатывающие инновационные решения по следующим поднаправлениям:
- комплексные системы;
- IT-решения;
- сервисы, услуги;
- технологии и технические средства и др.
Стартапы должны соответствовать таким ключевым параметрам, как:
- готовый и испытанный экспериментальный образец;
- наличие юридического лица (или готовность его создать);
- соответствие направлениям отбора;
- готовность провести пилот с РЖД.
В ходе экспертизы будут отобраны проекты для участия в питч-сессиях, по итогам которых экспертное жюри отберет стартапы для акселерационного этапа.
Участие в акселераторе позволит стартапам получить развернутую обратную связь от экспертов, быстрый доступ к заказчикам, работающим в структуре железных дорог, а также ускоренный доступ к испытаниям на полигонах компании. Самые перспективные стартапы смогут стать поставщиками решений для ОАО «РЖД».
Прием заявок продлится до 15 сентября 2022 года. Подробнее — на сайте.
Фото на обложке: CebotariN /
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