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На встрече HSE Business Club обсудят, как построить миллиардный бизнес на еде

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

5 февраля в культурном центре НИУ ВШЭ пройдет панельная дискуссия о российском ресторанном бизнесе. Организатор — HSE Business Club, крупнейший студенческий бизнес-клуб в России. Участие бесплатное. 

На встрече HSE Business Club обсудят, как построить миллиардный бизнес на еде
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Мероприятие будет полезно всем, кому интересен ресторанный бизнес и живое общение с предпринимателями. На встрече обсудят вопросы о принципах создания успешных компаний, выстраивании бизнес-процессов и масштабировании. Своими кейсами поделятся фаундеры крупных проектов в российской ресторанной индустрии.

Информацию о спикерах можно найти в телеграм-канале HSE Business Club. Для участия в дискуссии нужна регистрация

Фото на обложке: Dimaris / Shutterstock

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