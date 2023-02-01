На встрече HSE Business Club обсудят, как построить миллиардный бизнес на еде

5 февраля в культурном центре НИУ ВШЭ пройдет панельная дискуссия о российском ресторанном бизнесе. Организатор — HSE Business Club, крупнейший студенческий бизнес-клуб в России. Участие бесплатное.
Мероприятие будет полезно всем, кому интересен ресторанный бизнес и живое общение с предпринимателями. На встрече обсудят вопросы о принципах создания успешных компаний, выстраивании бизнес-процессов и масштабировании. Своими кейсами поделятся фаундеры крупных проектов в российской ресторанной индустрии.
Информацию о спикерах можно найти в телеграм-канале HSE Business Club. Для участия в дискуссии нужна регистрация.
Фото на обложке: Dimaris /
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