На встрече HSE Business Club обсудят, как построить миллиардный бизнес на еде

5 февраля в культурном центре НИУ ВШЭ пройдет панельная дискуссия о российском ресторанном бизнесе. Организатор — HSE Business Club, крупнейший студенческий бизнес-клуб в России. Участие бесплатное.

Мероприятие будет полезно всем, кому интересен ресторанный бизнес и живое общение с предпринимателями. На встрече обсудят вопросы о принципах создания успешных компаний, выстраивании бизнес-процессов и масштабировании. Своими кейсами поделятся фаундеры крупных проектов в российской ресторанной индустрии.

Информацию о спикерах можно найти в телеграм-канале HSE Business Club. Для участия в дискуссии нужна регистрация.

Фото на обложке: Dimaris / Shutterstock