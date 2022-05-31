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Стартует прием заявок в акселератор Build UP

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Подать заявку на участие могут технологические стартапы в области строительства и девелопмента. Цель акселератора — найти и внедрить инновационные и импортозамещающие технологии в строительстве, продажах и эксплуатации объектов недвижимости.

Стартует прием заявок в акселератор Build UP

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Возможности для проектов, прошедших отбор:

  • Fast Track для внедрения готовых продуктов и технологий;
  • коммерческое партнерство с крупнейшими девелоперами и шанс привлечь инвестиции;
  • пилотное внедрение разработок на реальных объектах;
  • грант на доработку и пилотирование решения;
  • ускоренное получение статуса участника «Сколково».

Акселератор проводит фонд «Сколково» в партнерстве с лидерами девелоперского рынка — ГК «Галс-Девелопмент», Gaskar Group, «Монотек Строй», ГК «Основа», ГК «ФСК», ООО «СТР Констракшн», ООО «СМУ-6 Инвестиции».

Программа подойдет для стартапов и зрелых компаний с технологиями и продуктами на стадии готового прототипа.

Подать заявку на участие можно до 30 июня на сайте

Фото на обложке: creator12 / Shutterstock

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