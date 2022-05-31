Стартует прием заявок в акселератор Build UP

Подать заявку на участие могут технологические стартапы в области строительства и девелопмента. Цель акселератора — найти и внедрить инновационные и импортозамещающие технологии в строительстве, продажах и эксплуатации объектов недвижимости.

Возможности для проектов, прошедших отбор:

Fast Track для внедрения готовых продуктов и технологий;

коммерческое партнерство с крупнейшими девелоперами и шанс привлечь инвестиции;

пилотное внедрение разработок на реальных объектах;

грант на доработку и пилотирование решения;

ускоренное получение статуса участника «Сколково».

Акселератор проводит фонд «Сколково» в партнерстве с лидерами девелоперского рынка — ГК «Галс-Девелопмент», Gaskar Group, «Монотек Строй», ГК «Основа», ГК «ФСК», ООО «СТР Констракшн», ООО «СМУ-6 Инвестиции».

Программа подойдет для стартапов и зрелых компаний с технологиями и продуктами на стадии готового прототипа.

Подать заявку на участие можно до 30 июня на сайте.

Фото на обложке: creator12 / Shutterstock