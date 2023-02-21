Стартовала регистрация на олимпиаду Clean Code Cup 2023 по искусственному интеллекту

Соревнование пройдет с 1 по 22 марта в онлайн-формате. Участники поборются за призовой фонд в ... рублей. Организатор — Институт математики и информационных технологий Алтайского государственного университета.

Принять участие в соревновании могут школьники не младше 14 лет, студенты и магистры всех вузов, колледжей и профессиональных училищ РФ и стран СНГ, а также выпускники. Им предстоит решить задачу от международной компании ООО «Полар Стар», которая занимается определением контрафакта с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Проверка решений членами жюри будет проходить прямо во время соревнований: участники по мере готовности отправляют свои ответы в тестирующую систему с помощью предоставленного программного обеспечения.

Итоги станут известны 25 марта. Победители получат денежные призы:

за первое место — 70 тысяч рублей;

за второе место — 50 тысяч рублей;

за третье место — 30 тысяч рублей;

за четвертое место — 10 тысяч рублей.

Помимо этого два лучших иностранных студента получат грант на обучение в любом российском университете (сумма гранта полностью покроет обучение). Для этого нужно занять призовое место и выбрать техническую специальность.

Подать заявку на участие можно до 28 февраля.

Фото на обложке: Mohammad Rahmani / Unsplash