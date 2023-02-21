Стартовала регистрация на олимпиаду Clean Code Cup 2023 по искусственному интеллекту

Соревнование пройдет с 1 по 22 марта в онлайн-формате. Участники поборются за призовой фонд в ... рублей. Организатор — Институт математики и информационных технологий Алтайского государственного университета.
Принять участие в соревновании могут школьники не младше 14 лет, студенты и магистры всех вузов, колледжей и профессиональных училищ РФ и стран СНГ, а также выпускники. Им предстоит решить задачу от международной компании ООО «Полар Стар», которая занимается определением контрафакта с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения.
Проверка решений членами жюри будет проходить прямо во время соревнований: участники по мере готовности отправляют свои ответы в тестирующую систему с помощью предоставленного программного обеспечения.
Итоги станут известны 25 марта. Победители получат денежные призы:
- за первое место — 70 тысяч рублей;
- за второе место — 50 тысяч рублей;
- за третье место — 30 тысяч рублей;
- за четвертое место — 10 тысяч рублей.
Помимо этого два лучших иностранных студента получат грант на обучение в любом российском университете (сумма гранта полностью покроет обучение). Для этого нужно занять призовое место и выбрать техническую специальность.
Подать заявку на участие можно до 28 февраля.
Фото на обложке: Mohammad Rahmani /
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