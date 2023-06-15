Музей русского импрессионизма и «Нетология» показали, кем могли бы быть сегодня известные художники

Музей русского импрессионизма и образовательная платформа «Нетология» запустили просветительский проект в рамках выставки «Выбор Добычиной», посвященной одной из первых российских галеристок Надежде Добычиной. Проект расскажет зрителям о творческом пути известных художников и деятелей культуры, а также о том, какая профессия могла бы быть у них в современном мире.

Погрузиться в истории героев и узнать, какие современные профессии им подходят лучше всего, посетители выставки смогут с помощью QR-кодов, размещенных около картин. Так, по мнению авторов проекта, из художника-графика Александра Бенуа вышел бы копирайтер или журналист: мастер считался одним из наиболее значимых художественных критиков своего времени, а его колонки в газете «Речь» аудитория ждала с нетерпением. А Наталия Гончарова не боялась экспериментов и пробовала работать в нестандартных стилях, так что она могла бы стать успешной тестировщицей и помогать улучшать IT-продукты.

Перейдя по коду на лендинг проекта, зрители также получат возможность узнать об обучении профессиям, которые бы выбрали художники сегодня.

Коллаборация «Нетологии» и Музея русского импрессионизма стала первым совместным проектом российских музеев и компании из сферы EdTech. Задача проекта — показать, что с помощью нестандартной и креативной механики можно интересно соединить такие сферы, как искусство и образование, и привлечь внимание к истории художников.

Фото на обложке: Sofia Voronkova / Shutterstock