«Нетология» поможет бездомным животным

2 июля во всем мире отмечают Международный день собак. В честь праздника образовательная платформа «Нетология» совместно с фондом помощи бездомным животным «Ника» и брендом «Четыре лапы» объявили о запуске благотворительного проекта для помощи животным, у которых пока нет хозяев. В рамках него 1% от оплаты каждого курса «Нетологии» по маркетингу будет направлен в фонд «Ника». Акцию планируется сделать бессрочной.
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Благотворительный проект для тех, у кого лапки, стартует под девизом «Учиться — значит помогать». Его цель — позволить студентам совместить приятное с полезным: обучиться новой профессии на курсах «Нетологии» и помочь кошкам и собакам с трудной судьбой.
В рамках проекта 1% от оплаты каждого курса по маркетингу «Нетология» будет направлять в фонд «Ника». На странице проекта можно будет увидеть, сколько средств перечислено в фонд. А лица кампании, собаки-блогеры Джони и Оскар, помогут познакомиться с подопечными фонда и расскажут, как можно помочь животным, у которых пока нет хозяев.
Миссия проекта не только благотворительная, но и образовательная. На сайте проекта научат лучше понимать домашних питомцев: каждый желающий сможет забрать гайд и посмотреть вебинар по теме «Как работать и путешествовать с питомцем без стресса». Здесь собраны лайфхаки от экспертов по кошачье-собачьей жизни, правила перевозки животного в любом транспорте, подборка pet-friendly отелей и кафе и увлекательные истории путешествий с питомцами.
Тандем животных и образования в этом проекте не случаен. Бренд-директор «Нетологии» Иван Чирков поделился: «Присутствие животных во время обучения может существенно улучшить его качество, сделать процесс более приятным и эффективным для учащихся разного возраста. Многочисленные исследования это доказывают. Мы захотели превратить эти знания в конкретные действия, способные принести пользу и животным, и людям».
В соцсетях Нетологии с 3 по 17 июля можно принять участие в розыгрыше лимитированного мерча, созданного в партнерстве с зоомагазином «Шарик Дог».
Фото на обложке: Krista Mangulsone /
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