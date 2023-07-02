Российские ИТ-специалисты наиболее востребованы в Польше и Венгрии — «Нетология» и Zecomms Agency

Согласно совместному исследованию международного коммуникационного агентства Zecomms Agency и компании «Нетология», в Европе растет спрос на ИТ-специалистов со знанием русского языка: в среднем по региону число вакансий с этим требованием составляет 3%, в других проанализированных регионах оно не достигает и 1%.
В основу анализа легли более 800 тыс. вакансий за март-май 2023 года на самой крупной в мире HR-платформе Indeed. В базе аккумулируются запросы из США, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, пишет ознакомившийся с документом Forbes.
Наиболее высокий спрос на русскоговорящих айтишников — разработчиков, программистов, администраторов, UI/UX-дизайнеров и пр. — наблюдается в Европе. Эксперты связывают это с оттоком профессионалов из России.
Максимально востребованы уезжающие российские ИТ-специалисты в Польше и Венгрии, где требование к знанию русского языка встречается в каждой пятой вакансии. В Австрии и Греции — для сравнения — предложений для русскоговорящих сотрудников по 4% от общего числа вакансий, в Чехии и Дании — по 2%, в Румынии и Ирландии — по 1%.
Тем не менее, основательница хантингового агентства NEWHR Кира Кузьменко считает, что приведенные цифры «не отражают реальную картину европейского tech-рынка». Во-первых, проанализирован лишь один ресурс, нет никаких данных по другим популярных рекрутинговым сайтам.
Во-вторых, требование к знанию языка не такой уж однозначный критерий. Не факт, что работодатели ищут именно специалистов разработки, ведь говорить по-русски важнее для сотрудников поддержки и клиентских менеджеров, обслуживающих поток вновь прибывающих россиян.
Фото на обложке: Unsplash
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