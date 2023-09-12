Нетология обучит профессии мемолога

Образовательная платформа Нетология запустила бесплатный курс «Профессия мемолог». Программа стартует 13 сентября. За 2 недели студенты научатся отличать мемы от шуток, следить за трендами, развивать насмотренность и «мемное» мышление.

Курс будет полезен всем, кто хочет безошибочно находить или создавать идеальные мемы для чатов с друзьями, уметь обыгрывать любой тренд или смешить своих подписчиков.

Всех студентов ждут видеоуроки по истории мемологии, типологии мемов и мемному мышлению.

По мемному мышлению, Карл!

На тренажерах и квизах они смогут отработать навыки поиска трендов, научатся отличать демотиватор от эдвайса и придумывать цепляющие подписи к картинкам. По итогу курса студенты будут знать, кто такой Ибрагим, безошибочно смогут отличить камеру от совы, а бонусом получат портфолио из 100500 созданных мемов для трудоустройства.

Чтобы курс отвечал современным требованиям рынка и работодателей, а студенты смогли быстро на практике применять полученные навыки, над образовательной программой работала большая команда SMM-отдела Нетологии, методологов и продюсеров, а также эксперт по мемологии — Андрей Кокин, мемолог сервиса заказа такси «Максим» и рекламного агентства «Пикчер».

«В повседневной жизни многие сталкиваются с проблемой недостатка мемонасмотренности. Например, не могут быстро подобрать стикер в Telegram в ответ на шутку или не понимают отсылок друзей. А создать хороший мем, который разойдется по соцсетям, — очень трудно. Это большое упущение, что раньше не существовало курсов, которые бы обучали этому навыку на практике. Мы верим, что после обучения выпускники смогут претендовать на самые высокооплачиваемые вакансии мемологов в крупных компаниях», — прокомментировала Марина Дьяченко, руководитель отдела SMM Нетологии.

Нетология запускает курс «Профессия мемолог» не просто так. Прямо сейчас на платформе открыта вакансия мемолога, а у специалистов будет целая неделя, чтобы откликнуться.

Помимо прохождения бесплатного курса «Профессия мемолог» у всех студентов будет возможность в личном кабинете на платформе записаться на следующий модуль — «Мемолог PRO». Обучение на продвинутом модуле будет полезно тем, кто хочет построить карьеру в сфере мемологии. На курсе студенты изучат, как подбирать мемы под целевую аудиторию и Tone of Voice бренда, пользоваться сервисами аналитики мемов, а также как использовать нейросети в подготовке мемов.

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