В декабре стартует онлайн-курс о защите интеллектуальных прав в школе «Креатус»

«Креатус Онлайн» — это новый формат работы школы интеллектуального права «Креатус». Курс будет полезен самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, работающим в творческих отраслях экономики. Регистрация уже началась, а сами занятия стартуют в декабре 2022 года.

«Креатус Онлайн» даст возможность слушателям освоить самые эффективные инструменты для охраны и защиты интеллектуальных прав и управления нематериальными активами; они научатся определять зоны свободного и принудительного использования объектов интеллектуальных прав и получат представление о том, как учитывать и оценивать свой креативный продукт.

Главное преимущество «Креатус Онлайн» — подача информации: преподаватели не просто читают лекции, а разбирают конкретные прецеденты из жизни творческой среды России и мира. При этом участникам не надо подстраиваться под расписание занятий — достаточно получить доступ к материалам (программа состоит из 21 видеолекции) на сайте и пройти итоговый тест.

В качестве преподавателей онлайн-курса выступят эксперты рынка, юристы-практики ведущих юридических компаний. Знаниями и опытом поделятся:

Екатерина Чуковская, директор Digital IP;

Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности;

Елена Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;

Екатерина Калиничева, партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернете юридической фирмы Semenov&Pevzner;

Наталья Полианчик, генеральный директор компании IPCodex;

Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент» и другие.

По итогам программы слушатели получат онлайн-сертификат о прохождении курса. Зарегистрироваться можно на сайте, участие бесплатное.

Организатор — Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Фото на обложке: garagestock / Shutterstock