В декабре стартует онлайн-курс о защите интеллектуальных прав в школе «Креатус»

«Креатус Онлайн» — это новый формат работы школы интеллектуального права «Креатус». Курс будет полезен самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, работающим в творческих отраслях экономики. Регистрация уже началась, а сами занятия стартуют в декабре 2022 года.
«Креатус Онлайн» даст возможность слушателям освоить самые эффективные инструменты для охраны и защиты интеллектуальных прав и управления нематериальными активами; они научатся определять зоны свободного и принудительного использования объектов интеллектуальных прав и получат представление о том, как учитывать и оценивать свой креативный продукт.
Главное преимущество «Креатус Онлайн» — подача информации: преподаватели не просто читают лекции, а разбирают конкретные прецеденты из жизни творческой среды России и мира. При этом участникам не надо подстраиваться под расписание занятий — достаточно получить доступ к материалам (программа состоит из 21 видеолекции) на сайте и пройти итоговый тест.
В качестве преподавателей онлайн-курса выступят эксперты рынка, юристы-практики ведущих юридических компаний. Знаниями и опытом поделятся:
- Екатерина Чуковская, директор Digital IP;
- Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности;
- Елена Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
- Екатерина Калиничева, партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернете юридической фирмы Semenov&Pevzner;
- Наталья Полианчик, генеральный директор компании IPCodex;
- Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент» и другие.
По итогам программы слушатели получат онлайн-сертификат о прохождении курса. Зарегистрироваться можно на сайте, участие бесплатное.
Организатор — Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.
Фото на обложке: garagestock /
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