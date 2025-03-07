Открыт прием заявок на конкурс «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее»

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» от Ассоциации менеджеров — ведущего межотраслевого делового объединения в России. Его цель — выявить и распространить лучшие практики российских компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные проекты в области ESG и устойчивого развития.

В этом году жюри конкурса «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» рассмотрит проекты в области экологии, управления человеческими ресурсами, устойчивого туризма, развития территорий, здорового образа жизни, образования молодежи и создания общества равных возможностей. Экспертный совет определит победителей в 11 основных номинациях, а также обладателя высшей награды конкурса — гран-при. Заявки будут приниматься до 28 мая.

В числе номинаций конкурса в 2025 году: «Поколение будущего», «ESG-трансформация», «ESG-старт», «Устойчивый туризм», «Создание общества равных возможностей», «Экологическая эффективность», «ESG-коммуникации» и другие.

Торжественное награждение победителей в 11 конкурсных номинациях, а также присуждение гран-при состоится осенью 2025 года в рамках форума «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее».

Конкурс «Дело в людях» проводится с 2008 года. За время реализации конкурса свои лучшие кейсы и практики представили более 800 компаний среднего и крупного бизнеса. Это масштабные проекты в области здравоохранения, поддержки персонала, развития местных сообществ, инклюзии, сопровождаемого трудоустройства, социального благополучия, создания общества равных возможностей, развития регионов присутствия, здравоохранения.