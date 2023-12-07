В Москве пройдет ежегодная конференция «День Бренда»

12 декабря в Москве пройдет «День Бренда» — конференция, посвященная текущим и перспективным вопросам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. «На перекрестке времен» — тема конференции в 2023 году. Участники мероприятия и спикеры попробуют разобраться, насколько силен импульс накопленного опыта не только для перезапуска всей системы маркетинговых коммуникаций, но и для вывода ее на орбиту эффективного управления брендами в будущем.
Среди спикеров:
- Алексей Толстоган, генеральный директор НРА;
- Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка»;
- Ирина Алексеева, коммерческий директор VK;
- Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФон»;
- Анна Платова, управляющая по онлайн-маркетингу «ВкусВилл»;
- Каролина Соколова, генеральный директор, сейлз-хаус «Эверест»;
- Анна Курочкина, директор по маркетингу «АвтоВАЗ»;
- Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group;
- Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям «Магнит»;
- Мария Колосова, генеральный директор Group4Media и многие другие.
Конференция поможет участникам понять, как продолжить адаптироваться к переменам с максимальной пользой и перспективой выхода на новый уровень роста. Также мероприятие открывает возможность познакомиться со свежими рекламными и маркетинговыми кейсами, которые реализованы в различных медиаканалах в течение года и заслуживают внимания профессионального сообщества.
Организаторы — Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд», AdIndex, исследовательская компания Mediascope и «Национальный рекламный альянс» (НРА).
Подробная информация и регистрация — на официальном сайте.
Фото на обложке: предоставлено AdIndex
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