12 декабря в Москве пройдет «День Бренда» — конференция, посвященная текущим и перспективным вопросам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. «На перекрестке времен» — тема конференции в 2023 году. Участники мероприятия и спикеры попробуют разобраться, насколько силен импульс накопленного опыта не только для перезапуска всей системы маркетинговых коммуникаций, но и для вывода ее на орбиту эффективного управления брендами в будущем.

В Москве пройдет ежегодная конференция «День Бренда»