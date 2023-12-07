Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

В Москве пройдет ежегодная конференция «День Бренда»

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

12 декабря в Москве пройдет «День Бренда» — конференция, посвященная текущим и перспективным вопросам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. «На перекрестке времен» — тема конференции в 2023 году. Участники мероприятия и спикеры попробуют разобраться, насколько силен импульс накопленного опыта не только для перезапуска всей системы маркетинговых коммуникаций, но и для вывода ее на орбиту эффективного управления брендами в будущем. 

В Москве пройдет ежегодная конференция «День Бренда»
Сравнивай и выбирай курсы обучения самым востребованным профессиям в интернете в каталоге курсов маркетинга.

Среди спикеров:

  • Алексей Толстоган, генеральный директор НРА;
  • Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка»;
  • Ирина Алексеева, коммерческий директор VK;
  • Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФон»;
  • Анна Платова, управляющая по онлайн-маркетингу «ВкусВилл»;
  • Каролина Соколова, генеральный директор, сейлз-хаус «Эверест»;
  • Анна Курочкина, директор по маркетингу «АвтоВАЗ»;
  • Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group;
  • Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям «Магнит»;
  • Мария Колосова, генеральный директор Group4Media и многие другие. 

Конференция поможет участникам понять, как продолжить адаптироваться к переменам с максимальной пользой и перспективой выхода на новый уровень роста. Также мероприятие открывает возможность познакомиться со свежими рекламными и маркетинговыми кейсами, которые реализованы в различных медиаканалах в течение года и заслуживают внимания профессионального сообщества.

Организаторы — Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд», AdIndex, исследовательская компания Mediascope и «Национальный рекламный альянс» (НРА). 

Подробная информация и регистрация — на официальном сайте.

Фото на обложке: предоставлено AdIndex

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На AgroCode Conf обсудят, что ждет AgroTech в 2024 году
  2. 2 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
  3. 3 Как компании подготовиться к участию в GITEX
  4. 4 В Москве прошел первый открытый бизнес-форум, посвященный маркетплейсам, MPForum 2023
  5. 5 GoAsia Club приглашает предпринимателей и инвесторов в бизнес-тур по Малайзии и Индонезии

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2023

Solar Hack 2023

08 декабря 2023

Акселератор Зеленоградского нанотехнологического центра

08 декабря 2023

Лидеры цифровой трансформации

Все ВОЗМОЖНОСТИ