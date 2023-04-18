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Дизайнеры смогут получить оценку работ от экспертов CreativePeople и Red Collar

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

19-20 апреля экперты агентств CreativePeople и Red Collar в прямом эфире проведут дизайн-ревью с разбором кейсов дизайнеров в направлениях UX/UI и Brand&Communication. Авторы, чьи работы не попадут в эфир, получат обратную связь по почте.

Дизайнеры смогут получить оценку работ от экспертов CreativePeople и Red Collar
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Разбор кейсов в направлении Brand&Communication состоится 19 апреля в 18:00. Будут рассматривать работы по брендингу, графическому дизайну, дизайну сайтов и баннеров и другие макеты, которые относятся к дизайну коммуникаций. А 20 апреля в 18:00 эксперты разберут работы направления UX/UI: макеты личных кабинетов, мобильных и веб-приложений, сервисов и других digital-решений.

Чтобы принять участие в дизайн-ревью, нужно заполнить анкету и прислать макеты до 13 апреля по ссылке. Организаторы просят оставить комментарии о том, на что именно нужно обратить внимание жюри в процессе изучения работы. 

Среди экспертов: 

  • Иван Корабельников, арт-директор направления UX/UI CreativePeople; 
  • Андрей Авдюшин, лид сервисного и продуктового дизайна в Red Collar; 
  • Артем Лукичев, арт-директор коммуникационного дизайна и брендинга CreativePeople; 
  • Семен Фомичев, лид направления визуальных коммуникаций в Red Collar. 

Ссылки на онлайн-трансляции появятся в Telegram-каналах CreativePeople и Red Collar.

Фото на обложке: Diego Cervo / Shutterstock

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