Дизайнеры смогут получить оценку работ от экспертов CreativePeople и Red Collar

19-20 апреля экперты агентств CreativePeople и Red Collar в прямом эфире проведут дизайн-ревью с разбором кейсов дизайнеров в направлениях UX/UI и Brand&Communication. Авторы, чьи работы не попадут в эфир, получат обратную связь по почте.

Разбор кейсов в направлении Brand&Communication состоится 19 апреля в 18:00. Будут рассматривать работы по брендингу, графическому дизайну, дизайну сайтов и баннеров и другие макеты, которые относятся к дизайну коммуникаций. А 20 апреля в 18:00 эксперты разберут работы направления UX/UI: макеты личных кабинетов, мобильных и веб-приложений, сервисов и других digital-решений.

Чтобы принять участие в дизайн-ревью, нужно заполнить анкету и прислать макеты до 13 апреля по ссылке. Организаторы просят оставить комментарии о том, на что именно нужно обратить внимание жюри в процессе изучения работы.

Среди экспертов:

Иван Корабельников, арт-директор направления UX/UI CreativePeople;

Андрей Авдюшин, лид сервисного и продуктового дизайна в Red Collar;

Артем Лукичев, арт-директор коммуникационного дизайна и брендинга CreativePeople;

Семен Фомичев, лид направления визуальных коммуникаций в Red Collar.

Ссылки на онлайн-трансляции появятся в Telegram-каналах CreativePeople и Red Collar.

Фото на обложке: Diego Cervo / Shutterstock