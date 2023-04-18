Дизайнеры смогут получить оценку работ от экспертов CreativePeople и Red Collar

19-20 апреля экперты агентств CreativePeople и Red Collar в прямом эфире проведут дизайн-ревью с разбором кейсов дизайнеров в направлениях UX/UI и Brand&Communication. Авторы, чьи работы не попадут в эфир, получат обратную связь по почте.
Разбор кейсов в направлении Brand&Communication состоится 19 апреля в 18:00. Будут рассматривать работы по брендингу, графическому дизайну, дизайну сайтов и баннеров и другие макеты, которые относятся к дизайну коммуникаций. А 20 апреля в 18:00 эксперты разберут работы направления UX/UI: макеты личных кабинетов, мобильных и веб-приложений, сервисов и других digital-решений.
Чтобы принять участие в дизайн-ревью, нужно заполнить анкету и прислать макеты до 13 апреля по ссылке. Организаторы просят оставить комментарии о том, на что именно нужно обратить внимание жюри в процессе изучения работы.
Среди экспертов:
- Иван Корабельников, арт-директор направления UX/UI CreativePeople;
- Андрей Авдюшин, лид сервисного и продуктового дизайна в Red Collar;
- Артем Лукичев, арт-директор коммуникационного дизайна и брендинга CreativePeople;
- Семен Фомичев, лид направления визуальных коммуникаций в Red Collar.
Ссылки на онлайн-трансляции появятся в Telegram-каналах CreativePeople и Red Collar.
Фото на обложке: Diego Cervo /
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