Программа «Дежурный по планете» открыла прием заявок от школьников и студентов колледжей в возрасте 14-17 лет на серию конкурсов в сфере космических технологий. Победители бесплатно отправятся на финал — Космическую смену «Дежурный по планете 2023», а также смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ в рамках учета индивидуальных достижений при поступлении в ведущие вузы.

Стартовал прием заявок на конкурс в сфере космических технологий программы «Дежурный по планете»