Стартовал прием заявок на конкурс в сфере космических технологий программы «Дежурный по планете»

Программа «Дежурный по планете» открыла прием заявок от школьников и студентов колледжей в возрасте 14-17 лет на серию конкурсов в сфере космических технологий. Победители бесплатно отправятся на финал — Космическую смену «Дежурный по планете 2023», а также смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ в рамках учета индивидуальных достижений при поступлении в ведущие вузы.
В рамках программы «Дежурный по планете» проводится шесть конкурсов:
- «Оперативный спутниковый мониторинг». Цель конкурса — создание наземных комплексов приема данных с метеорологических спутников в режиме реального времени с использованием беспилотных летательных аппаратов. В финале командам предстоит решить реальные инженерные задачи с использованием инновационных технологий приема данных спутниковой съемки, в том числе с помощью БПЛА как устройства, несущего приемную часть комплекса.
- «Космическая робототехника — Роверы». Командам предстоит собрать собственный ровер для покорения планет.
- «Terra Notum» — Всероссийский конкурс исследовательских, проектных и инновационных работ школьников в области инженерии космических систем и технологий. Проводится по двум номинациям: «Современное спутникостроение» и «Геоинформационные системы и технологии».
- «Цифровой лесничий». Командам предстоит познакомиться с беспилотниками и их полезной нагрузкой, научиться разбираться в особенностях лесного хозяйства и данных космической съемки, освоить специальное программное обеспечение и технологии, которые используются для контроля за незаконными вырубками, лесными пожарами и их тушением, информационной поддержки оперативных штабов и патрулирования лесного фонда. Участники освоят навыки дешифрирования, геоинформационного картографирования, экологического проектирования и работы с беспилотниками.
- «Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект». Участникам предстоит решать задачи гибридной направленности: наблюдение, сегментация и классификация объектов акватории с использованием технологии глубоких сверточных нейронных сетей.
- «Орбита — Прикладные космические системы». Участникам предстоит спроектировать собственную миссию космического эксперимента, который можно разместить на платформе сверхмалых аппаратов. Финалисты сформируют проектные команды и под руководством экспертов отрасли разработают прототип космического аппарата, который в рамках Космической смены пройдет летные испытания в стратосфере.
В финальном мероприятии — Космической смене «Дежурный по планете 2023», которая пройдет на базе одного из всероссийских образовательных центров, — примут участие 140 школьников. Они будут сформированы в команды, реализующие космические проекты под руководством экспертов космической отрасли.
Подать заявку на участие можно на сайте до 1 ноября 2022 года.
Организаторы программы — Фонд содействия инновациям, Сколковский институт науки и технологий, госкорпорация «Роскосмос» и Кружковое движение НТИ.
Фото на обложке: Dima Zel /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 К космической гонке Маска и Безоса присоединился криптовалютный миллиардер
- 2 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
- 3 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
- 4 Космический инкубатор: как использовать космические технологии в бизнесе
- 5 «Нам не нужна золотая ракета, которую никто не купит». Обзор космического стартапа Success Rockets
ВОЗМОЖНОСТИ
22 сентября 2022
23 сентября 2022
23 сентября 2022