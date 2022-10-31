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В Санкт-Петербурге пройдет бизнес-конференция в сфере технологического предпринимательства и инноваций

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 6 по 8 ноября 2022 года в пространстве «Точка кипения» в Санкт-Петербурге состоится баркемп «Национальная технологическая революция 20.35». Участники обсудят, как достичь технологического суверенитета в новых условиях, обеспечить кадровые ресурсы и эффективную трансформацию системы образования.

В Санкт-Петербурге пройдет бизнес-конференция в сфере технологического предпринимательства и инноваций
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«Национальная технологическая революция 20.35» — образовательная бизнес-конференция в сфере технологического предпринимательства и инноваций. В рамках нее ежегодно собираются представители власти, бизнес-сообщества и научных кругов для обсуждения актуальной повестки Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Главной темой баркемпа этого года станет — достижение технологического суверенитета в новых условиях, обеспечение кадровых ресурсов и эффективная трансформация системы образования.

В программе:

  • стратегическая сессия с операторами федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства»;
  • пленарная сессия «Технологический суверенитет в условиях изоляции»;
  • сессия-синхронизация «Государственные программы поддержки и развития технологического предпринимательства» с участием операторов государственных мер поддержки бизнеса;
  • тематическая сессия «Чем Центры компетенций полезны промышленным предприятиям?»;
  • пленарная сессия, посвященная проблемам обеспечения кадрового суверенитета;
  • круглый стол «Проблемы и перспективы подготовки будущих российских суверенных инженеров на базе opensource образовательной платформы»;
  • презентация открытого отбора кандидатов в компании-лидеры НТИ. 

На протяжении трех дней конференции также можно будет посетить выставку студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) «Жизнь у воды», посвященную реорганизации городской среды.

Для участия необходима регистрация. Мероприятие пройдет при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Фото на обложке: PastryShop / Shutterstock

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