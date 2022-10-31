С 6 по 8 ноября 2022 года в пространстве «Точка кипения» в Санкт-Петербурге состоится баркемп «Национальная технологическая революция 20.35». Участники обсудят, как достичь технологического суверенитета в новых условиях, обеспечить кадровые ресурсы и эффективную трансформацию системы образования.

В Санкт-Петербурге пройдет бизнес-конференция в сфере технологического предпринимательства и инноваций