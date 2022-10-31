В Санкт-Петербурге пройдет бизнес-конференция в сфере технологического предпринимательства и инноваций

С 6 по 8 ноября 2022 года в пространстве «Точка кипения» в Санкт-Петербурге состоится баркемп «Национальная технологическая революция 20.35». Участники обсудят, как достичь технологического суверенитета в новых условиях, обеспечить кадровые ресурсы и эффективную трансформацию системы образования.
«Национальная технологическая революция 20.35» — образовательная бизнес-конференция в сфере технологического предпринимательства и инноваций. В рамках нее ежегодно собираются представители власти, бизнес-сообщества и научных кругов для обсуждения актуальной повестки Национальной технологической инициативы (НТИ).
Главной темой баркемпа этого года станет — достижение технологического суверенитета в новых условиях, обеспечение кадровых ресурсов и эффективная трансформация системы образования.
В программе:
- стратегическая сессия с операторами федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства»;
- пленарная сессия «Технологический суверенитет в условиях изоляции»;
- сессия-синхронизация «Государственные программы поддержки и развития технологического предпринимательства» с участием операторов государственных мер поддержки бизнеса;
- тематическая сессия «Чем Центры компетенций полезны промышленным предприятиям?»;
- пленарная сессия, посвященная проблемам обеспечения кадрового суверенитета;
- круглый стол «Проблемы и перспективы подготовки будущих российских суверенных инженеров на базе opensource образовательной платформы»;
- презентация открытого отбора кандидатов в компании-лидеры НТИ.
На протяжении трех дней конференции также можно будет посетить выставку студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) «Жизнь у воды», посвященную реорганизации городской среды.
Для участия необходима регистрация. Мероприятие пройдет при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Фото на обложке: PastryShop /
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