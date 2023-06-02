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Открыта бесплатная регистрация на форум Eurasian IT-week

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Eurasian IT-week — ежегодный IT-форум для собственников бизнеса, директоров и руководителей IT-подразделений. Мероприятие состоится 28 июня в Екатеринбурге, присоединиться к нему можно будет и онлайн.

Открыта бесплатная регистрация на форум Eurasian IT-week

Среди главных тем форума:

  • IT-тренды 2023-2024;
  • кибербезопасность нового времени;
  • успешные практики привлечения, развития и удержания IT-специалистов;
  • цифровые экосистемы;
  • налоговые льготы и другие меры государственной поддержки;
  • разработка и внедрение ИИ;
  • защита данных и резервное копирование инфраструктуры в облако;
  • омникальность — реальность современного клиентского сервиса;
  • импортонезависимые IT-решения.

Участие в Eurasian IT-week будет полезно:

  • собственникам бизнеса;
  • директорам IT-компаний;
  • руководителям IT-подразделений;
  • топ-менеджерам;
  • директорам по цифровым технологиям;
  • интернет-маркетологам.

Эксперты обменяются опытом, поделятся знаниями и актуальной информацией. Для участие нужна регистрация

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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