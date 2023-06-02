Открыта бесплатная регистрация на форум Eurasian IT-week

Eurasian IT-week — ежегодный IT-форум для собственников бизнеса, директоров и руководителей IT-подразделений. Мероприятие состоится 28 июня в Екатеринбурге, присоединиться к нему можно будет и онлайн.

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