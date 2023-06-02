Открыта бесплатная регистрация на форум Eurasian IT-week

Eurasian IT-week — ежегодный IT-форум для собственников бизнеса, директоров и руководителей IT-подразделений. Мероприятие состоится 28 июня в Екатеринбурге, присоединиться к нему можно будет и онлайн.
Среди главных тем форума:
- IT-тренды 2023-2024;
- кибербезопасность нового времени;
- успешные практики привлечения, развития и удержания IT-специалистов;
- цифровые экосистемы;
- налоговые льготы и другие меры государственной поддержки;
- разработка и внедрение ИИ;
- защита данных и резервное копирование инфраструктуры в облако;
- омникальность — реальность современного клиентского сервиса;
- импортонезависимые IT-решения.
Участие в Eurasian IT-week будет полезно:
- собственникам бизнеса;
- директорам IT-компаний;
- руководителям IT-подразделений;
- топ-менеджерам;
- директорам по цифровым технологиям;
- интернет-маркетологам.
Эксперты обменяются опытом, поделятся знаниями и актуальной информацией. Для участие нужна регистрация.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
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