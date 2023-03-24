В рамках крупнейшего конкурса «Фабрика дизайна» будут реализованы новые проекты

Стартовал второй этап конкурса «Фабрика дизайна»: открылись задачи и регистрация участников по трекам «Техносуверенитет» и «Экспорт». Конкурс нацелен на укрепление связей между креативным сектором и бизнес-индустрией для привлечения новых талантливых специалистов к процессу производства. Подать заявку можно до 17 апреля.

По итогам первого этапа организаторы «Фабрики дизайна» получили от российских производителей из самых разных регионов страны более 100 задач на разработку решений промышленного дизайна. Спектр заданий очень широк — от создания дизайна туристической подводной лодки и грузового электросамоката до разработки визуальной концепции современных самоваров и разработки дизайна упаковки бренда отечественной пастилы.

Принять участие в конкурсе могут промышленные и коммуникационные дизайнеры, готовые предлагать свежие креативные идеи, которые позволят усовершенствовать продукцию отечественных брендов, повысить уровень качества производства и сделать российские товары еще более привлекательными для внутреннего и внешнего рынка.

«”Фабрика дизайна” — отличная возможность для молодых талантливых дизайнеров заявить о себе и не просто быть оцененными по достоинству, а наладить связи с представителями бизнеса, заключить с ними договоры о сотрудничестве и начать зарабатывать на своем профессионализме», — отметила руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

В первом конкурсе, завершившемся осенью 2022, приняли участие более 350 команд. Задачи для них ставили реальные заказчики — 76 крупных компаний из 68 регионов РФ, в том числе Императорский фарфоровый завод, Гжельский фарфоровый завод, автомобильная группа ГАЗ, завод имени Лихачева, «Эконика» и другие. По итогам было заключено 22 соглашения о сотрудничестве, команды и производители продолжают обсуждение совместных проектов.

Организатор — Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Союзом дизайнеров России.

Фото на обложке: Kumpan Electric / Unsplash