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Праздник критического мышления: в Москве пройдет научно-популярный фестиваль FestTech

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

6 мая на площадке «Дизайн-завода» в Москве состоится FestTech — научно-популярный фестиваль от сообщества выпускников МФТИ для любителей науки и искушенных и креативных технократов. Участие бесплатное.

Праздник критического мышления: в Москве пройдет научно-популярный фестиваль FestTech
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Программа фестиваля FestTech разделена на четыре направления: Hard, Tech, Pop и Art Science. Гостей ждет масштабная зона технологий: человеко-машинные интерактивы, воркшопы IT-гигантов, Art Science-инсталляции и зона роботов. Каждый желающий сможет погладить робособаку, посмотреть на битву машин, выпить квантовый кофе и отдохнуть за рулем Tesla.  

 

 

Послушать выступления ученых и известных популяризаторов науки о достижениях геномной инженерии, квантовых технологиях, самосознании искусственного интеллекта и многом другом можно будет в лектории, на мини-лекциях FestTech Talks и «Научпоп-марафоне».

В рамках фестиваля также пройдет хакатон и антинаучная конференция. Участники перевернут понимание науки сверх наголову: докажут теорему бутерброда с ветчиной, решат интегральное уравнение выбора наряда на дискотеку и эмпирически подтвердят закон второй рюмки.

А все, кто насытится наукой, смогут отвлечься на бесплатных тренировках от школы онлайн-фитнеса #SEKTA. Завершится фестиваль концертом приглашенных артистов FestTech Music Live.

 

 

Все подробности о фестивале и регистрация — на сайте.  

FestTech 2023 проводится в рамках весеннего массового научно-популярного фестиваля МФТИ и организован сообществом выпускников «Физтех-Союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото на обложке и в тексте предоставлены пресс-службой FestTech

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