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В Москве пройдет форум «Инфраструктура инноваций» для российского технобизнеса

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

5 октября в столичном «Цифровом деловом пространстве» пройдет форум «Инфраструктура инноваций». Участники из Москвы и других регионов России представят лучшие практики по формированию экосистем для технологического предпринимательства. 

В Москве пройдет форум «Инфраструктура инноваций» для российского технобизнеса
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Во время деловой программы представители компаний узнают о запросах города и крупного бизнеса на внедрение инновационных решений. Особое внимание уделят созданию экосистем для высокотехнологичных проектов. 

Участники форума обсудят, как выбрать специализацию кластера и найти помещение, как привлечь резидентов и спланировать комплексное развитие территории. Спикеры также поговорят об открытии креативных технопарков для специалистов индустрии медиа, кино, анимации, дизайна и моды.

В течение всего дня на мероприятии будет работать выставочная зона, где можно будет увидеть разработки резидентов столичных технопарков. Среди них — нейрогарнитура (устройство, позволяющее управлять гаджетами с помощью мозговых импульсов), лазерный 3D-принтер, бионические протезы и многое другое.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в столице с каждым годом совершенствуются условия для технологического бизнеса. Устойчивому развитию этого сектора экономики способствует Московский инновационный кластер (МИК) — важный проект для сотрудничества и коммуникации инноваторов, который уже приобрел федеральный масштаб. К нему присоединились 35 тысяч организаций — технологических компаний, стартапов, промпредприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений. Вместе они представляют почти всю страну — более 80 регионов России. 

Программы кластера помогают привлекать инвестиции и находить партнеров. На его портале собраны все актуальные финансовые меры поддержки — гранты, субсидии и программы льготного кредитования. В 2020 году МИК стал первым кластером в мире, начавшим работу с физическими лицами — индивидуальными разработчиками. На сегодняшний день на платформе кластера зарегистрировано свыше 60 тысяч физлиц.

«Москва поддерживает технологичные проекты и создает все необходимые условия для их роста. Предприниматели получают различные субсидии, помощь в поиске инвесторов и тестировании продукции. Еще они могут принять участие в образовательных программах, воспользоваться инфраструктурой технопарков и другими возможностями инновационной экосистемы города», — отметила Наталья Сергунина.

Регистрация на форум открыта на сайте. Участие бесплатное. 

Фото на обложке: Maria Teneva / Unsplash

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