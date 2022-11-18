На Forum.Digital Industry 2022 обсудят цифровизацию промышленности в условиях санкций

24 ноября в онлайн-формате пройдет Forum.Digital Industry 2022. Как уход зарубежных поставщиков повлиял на промышленность в России и как государство планирует поддерживать технологическую независимость бизнеса, сколько времени потребуется для полного перехода на российские цифровые решения — ответы на эти и другие вопросы дадут эксперты, представители крупных российских компаний.

По словам Германа Клименко, председателя Фонда развития цифровой экономики и сопредседателя Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, импортозамещение ПО даже при его наличии — тяжелое дело, однако почти все заменяемо на отечественный софт, который достаточно надежен, а рисков потери данных при импортозамещении нет.

«Разработка стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры — одна из ключевых задач в развитии технологического стека бизнеса во всех ключевых отраслях, включая нефтегазовую индустрию. Облачные решения — как публичные, так и частные — позволяют обеспечить создание, развитие и масштабирование цифровых сервисов бизнеса. Удобные инструменты платформ помогают не только быстро тестировать гипотезы и ускорять время вывода продуктов на рынок, но и более гибко управлять внутренними ресурсами и доступом к сервисам, а также тарифицировать использование систем между командами для оптимизации затрат», — комментирует Евгений Максимов, руководитель группы продаж облачных решений VK Tech.

Никита Ахтырченко, Product-manager IoT Aurora Evernet, обозначил важность соединения доступных аппаратных решений с софтом для воплощения идеи проекта с наименьшими затратами: «В сегодняшних условиях существенно возрастает значимость аппаратной составляющей в рамках решений по цифровизации промышленных предприятий. Мы видим на рынке десятки конкурентоспособных российских решений, способных замещать иностранный софт, однако того же самого невозможно сказать о контроллерах интернета вещей».

К участию в мероприятии приглашены представители Минпромторга РФ, ТПП РФ, Минцифры РФ, «Росатома», ГК «Цифра», «Сбербанка», VK, Skillbox, АНО «Цифровые технологии производительности» и другие.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Организатор — Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) при поддержке Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики.

Фото на обложке: Party people studio / Shutterstock