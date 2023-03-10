На Форуме промдизайна обсудят, как стимулировать промышленные компании инвестировать в техническую эстетику

10 марта в Москве состоится Форум промышленного дизайна от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники мероприятия обсудят, как государство может поддержать спрос на дизайн у крупного бизнеса и какие инструменты были бы наиболее полезны для этого. Присоединиться к обсуждению можно будет в том числе онлайн.

Дизайн — важный инструмент индивидуализации компаний, продуктов, услуг, отметил председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский: «Это не только “отличный мех” — внешняя оболочка, когда некая функциональность приобретает оригинальную форму, но и “несколько килограммов вкуснейшего мяса”, то есть фундаментальный элемент создания брендов. Промдизайн привносит особые навыки в творческое мышление, которое порождает инновационные бренды, построенные на эмоциональной связи с потребителем».

Он подчеркнул, что «инновации — это не только новые идеи; это соединение нового с чем-то знакомым таким образом, чтобы это находило отклик у потребителей, захватывало их воображение и заставляло думать, что продукт улучшит их жизнь».

Промдизайн — неотъемлемая и существенная часть стоимости брендов, предполагающая использование всей палитры инструментов интеллектуальной собственности для достижения максимальной капитализации.

Председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин считает, что промышленный дизайн повышает инвестиционную привлекательность продукта и необходим для выхода на зарубежные рынки: «Дизайн — это одно из условий конкурентоспособности продукта, напрямую влияющее на прибыль любого бизнеса. Если мы хотим наращивать экспорт промышленной продукции в дружественные страны, то недооценивать роль предметного дизайна при разработке новой продукции достаточно опрометчиво».

Сегодня самое время для развития в стране промышленного дизайна и индустрии дизайна в целом, убежден президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий: «Именно прорывные разработки в сочетании с дизайном могут подтолкнуть нашу страну к формированию новой, более продвинутой системы экономических отношений, появлению новых площадок и промышленных кластеров, росту количества рабочих мест. Санкционная повестка, как европейская, так и американская, сподвигла нас к действию. Настала та самая эпоха перемен, которая позволяет нам решить важные для страны задачи, которыми, к сожалению, долго не занимались».

Виталий Ставицкий акцентировал внимание на том, что «к корректировке дорожной карты подключились не только госорганы, но и представители промышленности и деловых кругов. Сейчас проходит уже вторая “Фабрика дизайна”, основная задача которой — соединить производственные запросы и возможности сферы промдизайна. В частности, мы работаем с молодыми специалистами, которые смогут создать альтернативу ушедшим брендам».

По его словам, необходимы собственные разработки, а не обратный инжиниринг: «Пора осознать, что экономически выгодно создать нечто концептуально новое, а не пытаться постоянно кого-то догонять».

В форуме примут участие:

заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов;

первый заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по экономической политике Денис Кравченко;

президент РСПП Александр Шохин;

председатель Совета директоров холдинга АО «Синара — Транспортные Машины» Александр Мишарин;

генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов;

генеральный директор ООО «МЗ ТОНАР» Денис Кривцов;

генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков и другие.

Фото на обложке: Chaosamran_Studio / Shutterstock