На интенсиве Reputation Lab расскажут, как компаниям из сферы недвижимости продвигаться в текущих условиях

15 ноября Reputation Lab проведет онлайн-интенсив «Продвижение и репутация в сфере недвижимости». Спикеры обсудят методы продвижения в новых реалиях и разберут кейсы. Участие бесплатное.
2022 год стал непростым для многих, в том числе и для российских застройщиков: люди не торопятся вкладывать свои сбережения в недвижимость, а уж если решились, то тщательно подходят к выбору объекта и застройщика.
На онлайн-интенсиве спикеры Reputation Lab расскажут:
- как грамотно выстроить коммуникацию в цифровом мире;
- как продавать трудные объекты;
- как работать с негативом.
Среди спикеров:
- Никита Прохоров, основатель Reputation Lab;
- Захар Каккинен, ведущий менеджер продуктового маркетинга «Циан»;
- Игорь Аврамчик, куратор программ внешнего обучения «Метр квадратный».
Интенсив будет полезен застройщикам, девелоперам, а также риелторам и агентствам недвижимости.
Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация на сайте.
Фото на обложке: Jason Dent /
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