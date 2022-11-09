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На интенсиве Reputation Lab расскажут, как компаниям из сферы недвижимости продвигаться в текущих условиях

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

15 ноября Reputation Lab проведет онлайн-интенсив «Продвижение и репутация в сфере недвижимости». Спикеры обсудят методы продвижения в новых реалиях и разберут кейсы. Участие бесплатное. 

На интенсиве Reputation Lab расскажут, как компаниям из сферы недвижимости продвигаться в текущих условиях
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2022 год стал непростым для многих, в том числе и для российских застройщиков: люди не торопятся вкладывать свои сбережения в недвижимость, а уж если решились, то тщательно подходят к выбору объекта и застройщика.

На онлайн-интенсиве спикеры Reputation Lab расскажут:

  • как грамотно выстроить коммуникацию в цифровом мире;
  • как продавать трудные объекты;
  • как работать с негативом. 

Среди спикеров:

  • Никита Прохоров, основатель Reputation Lab;
  • Захар Каккинен, ведущий менеджер продуктового маркетинга «Циан»;
  • Игорь Аврамчик, куратор программ внешнего обучения «Метр квадратный».

Интенсив будет полезен застройщикам, девелоперам, а также риелторам и агентствам недвижимости.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация на сайте

Фото на обложке: Jason Dent / Unsplash

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