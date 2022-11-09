На интенсиве Reputation Lab расскажут, как компаниям из сферы недвижимости продвигаться в текущих условиях

15 ноября Reputation Lab проведет онлайн-интенсив «Продвижение и репутация в сфере недвижимости». Спикеры обсудят методы продвижения в новых реалиях и разберут кейсы. Участие бесплатное.

2022 год стал непростым для многих, в том числе и для российских застройщиков: люди не торопятся вкладывать свои сбережения в недвижимость, а уж если решились, то тщательно подходят к выбору объекта и застройщика.

На онлайн-интенсиве спикеры Reputation Lab расскажут:

как грамотно выстроить коммуникацию в цифровом мире;

как продавать трудные объекты;

как работать с негативом.

Среди спикеров:

Никита Прохоров, основатель Reputation Lab;

Захар Каккинен, ведущий менеджер продуктового маркетинга «Циан»;

Игорь Аврамчик, куратор программ внешнего обучения «Метр квадратный».

Интенсив будет полезен застройщикам, девелоперам, а также риелторам и агентствам недвижимости.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация на сайте.

Фото на обложке: Jason Dent / Unsplash