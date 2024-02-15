Как малому бизнесу находить клиентов во «ВКонтакте»

Одна из главных сложностей малого бизнеса — нехватка времени и ресурсов. Она актуальна практически для всех: семейной пекарни, маленькой типографии, мастерицы, которая вышивает брошки, или столяра, который создает столы из слэба. Каждый должен уметь и контролировать все и сразу: закупать материалы, вести бухгалтерию, упаковывать и доставлять заказы.

На фоне такой нагрузки многим кажется, что вести соцсети дорого и сложно. Ведь нужно уделять много времени контенту: снимать красивые видео, писать интересные посты, проводить прямые эфиры. Стоит ли тратить время, которого и так не хватает, на то, чтобы разобраться во всех этих деталях? Определенно, да, ведь аудитория социальных сетей — потенциальные клиенты. Подписчики следят за новостями и предложениями, готовы вовлекаться в общение с компанией и совершать повторные покупки. Инвестиции в их привлечение окупаются дополнительно с каждым новым заказом.

Во «ВКонтакте» проще всего найти целевую аудиторию с помощью сообщества для бизнеса. В нем можно продавать товары и услуги, общаться и делиться полезным контентом. Александра Черкас, руководитель группы разработки обучающего видеоконтента VK, рассказала, как сообщество создать и продвигать.

Шаг 1: Создайте и оформите сообщество

Для начала создайте сообщество. Для этого зайдите в раздел «Сообщества» и нажмите на кнопку «Создать сообщество». В мобильном приложении «ВКонтакте» похожий алгоритм: откройте вкладку «Сервисы», перейдите в раздел «Сообщества» и нажмите на значок плюса в правом верхнем углу экрана. После этого появится всплывающее окно с тремя возможными вариантами целей — выберите «Развивать бизнес».

Затем заполните информацию о бизнесе:

название , которое объяснит, чем занимается компания или предприниматель. К названию бренда (если он есть) можно добавить род деятельности или город — это повысит вероятность того, что пользователи перейдут в сообщество;

, которое объяснит, чем занимается компания или предприниматель. К названию бренда (если он есть) можно добавить род деятельности или город — это повысит вероятность того, что пользователи перейдут в сообщество; тематику сообщества — категорию товаров или услуг, на которой специализируется бизнес. Можно выбрать подходящий вариант из списка или ввести ключевое слово;

— категорию товаров или услуг, на которой специализируется бизнес. Можно выбрать подходящий вариант из списка или ввести ключевое слово; описание — короткий рассказ о компании, о том, чем она занимается, и о ее преимуществах для клиентов;

— короткий рассказ о компании, о том, чем она занимается, и о ее преимуществах для клиентов; контакты — чтобы быть на связи с подписчиками и клиентами;

— чтобы быть на связи с подписчиками и клиентами; ссылку на сайт, если он есть — подписчики увидят ее в сообществе и смогут по ней перейти.

Описывайте бизнес кратко и ясно, чтобы пользователю было сразу понятно, чем занимается компания. После того, как выполните эти действия, переходите к оформлению.

Загрузите аватар и обложку, выберите вкладки с контентом, которые будут отображаться первыми, или добавьте кнопку, которая будет побуждать к целевому действию, — все это влияет на то, насколько охотно люди будут подписываться на страницу. А активные подписки в свою очередь дают алгоритмам соцсети сигнал, что вашу страницу стоит чаще добавлять в рекомендации.

Шаг 2: Подключите инструменты для бизнеса

Магазин «ВКонтакте» — бесплатный инструмент, который помогает добавить в сообщество онлайн-витрину для товаров и услуг. Он может заменить интернет-магазин, а еще товары оттуда попадают на «Маркет ВКонтакте» и получают там дополнительный охват

В магазин можно импортировать базу товаров, принимать платежи банковскими картами или через VK Pay, выбрать и подключить доставку курьерской службой, почтой России или самовывозом. А через API «ВКонтакте» можно получать данные о товарах и заказах в удобной системе.

Товары можно объединять по категориям, например, «Серьги», «Кольца», «Подвески»; по ценам, к примеру, «Подарки до 500 рублей», «Скидки от 20%»; по сезонности, цветами, размеру, чтобы помочь покупателю сориентироваться в ассортименте. Для этого предназначены подборки, которые закрепляются в каталоге товаров. Тогда пользователю не придется блуждать по всему ассортименту, путь к покупке станет короче, а конверсия — выше.

В сообществе можно подключить автоматизированные сервисы, они помогут тратить меньше времени на рутину: публикации, общение с клиентами и аналитику. Здесь работает сервис планирования публикаций и отложенный постинг. Предпринимателям с большим количеством клиентов и продаж пригодятся чат-боты. Они ведут информационную рассылку клиентам, отвечают на частые вопросы, собирают предварительные заявки и записывают людей на услугу.

CRM-система поможет отслеживать результаты работы, учитывать продажи, следить за обработкой заказа и остатками на складе. Кроме того, вам пригодятся сервисы для сбора аналитики, которые способны анализировать даже сообщества конкурентов.

Чтобы снизить нагрузку на сотрудников и ускорить процесс обработки сообщений и заказов, можно подключить чат-бота или мини-приложение из бесплатного каталога. Он будет отвечать на частые вопросы, записывать клиентов на услугу или помогать им забронировать столик. Если существующие сервисы не подходят, можно создать свое собственное решение по автоматизации на платформе VK Mini Apps.

Шаг 3: Привлеките первых подписчиков

Пустые сообщества вызывают у пользователей недоверие. Самый простой и доступный вариант привлечь первых подписчиков — пригласить своих друзей, близких, коллег или клиентов с других площадок, если у вас есть другие бизнес-аккаунты.

Еще один вариант — если у бренда есть сайт, добавить на него виджет «ВКонтакте», чтобы гости могли подписаться, оставить комментарий или написать сообщение.

Компании, у которых есть офлайн-магазин, офис или салон, могут рассказать гостям, что они могут следить за их новостями «ВКонтакте». Самый простой и удобный способ — создать QR-код «ВКонтакте» со ссылкой на сообщество и разместить его на рекламных листовках или в меню.

Шаг 4: Создавайте качественный контент

Чтобы подписчикам было с вами интересно, важно сочетать разные типы контента в вашем сообществе. Частота публикаций — индивидуальный момент: вы сами определите ее, когда начнете регулярно постить контент и поймете, когда аудитория наиболее активна. Тем не менее важно помнить, что алгоритмы сети отдают предпочтения тем сообществам, где публикуют регулярный контент. Трех постов в неделю будет достаточно, но лучше выкладывать их равномерно, а не сразу в один день.

Типы контента, которые стоит публиковать бизнесу:

Продуктовый — позволяет аудитории познакомиться с товарами или услугами. В публикациях делайте акцент на качестве и пользе для потребителей. Экспертный — к этому типу контента относятся рецепты, инструкции, советы и лайфхаки, которые будут полезны аудитории и укрепят имидж профессионала. Вовлекающий контент мотивирует подписчиков общаться с вами или реагировать на публикации. Сюда можно отнести конкурсы, опросы и открытые вопросы аудитории. Советуйтесь со своими подписчиками: например, спросите, какой товар они считают наиболее привлекательным. Это повысит лояльность аудитории, а вы получите информацию, которую сможете использовать для увеличения продаж. Новостной контент поможет аудитории больше узнать о вашем деле. Рассказывайте о том, что у вас нового, о рабочем процессе, достижениях и сложностях. Пользовательский контент генерируют сами подписчики, поэтому он повышает доверие аудитории. Просите покупателей делиться снимками и видео ваших товаров, делайте подборки отзывов и призывайте делиться впечатлениями. Развлекательный — контент, который вызывает позитивные эмоции и показывает, что вам важно не только продавать, но и создавать приятную атмосферу в сообществе.

Можно совмещать разные типы контента. Например, если вы в конце обучающего видеоролика порекомендуете свои товары, то он будет одновременно экспертным и продуктовым.

Шаг 5: Запускайте продвижение

После того, как вы создали сообщество и наполнили его контентом, можно приступать к настройке рекламы. Благодаря работе умных алгоритмов «VK Рекламы» ваши объявления увидят те пользователи «ВКонтакте», которые с наибольшей вероятностью совершат целевое действие: вступят в сообщество, напишут сообщение или совершат покупку.

Система сама покажет актуальные для пользователей предложения и адаптирует карточки под доступные места размещений «ВКонтакте» и на других проектах VK.

Взаимодействуя с пользователями соцсетей, бизнес может не только подробно рассказывать о своем продукте, но и формировать аудиторию постоянных клиентов, стимулируя новые и повторные покупки. Системная работа с сообществом позволит сделать его основной или вспомогательной площадкой продаж.

Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock