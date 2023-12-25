Как продвигать бизнес в «Одноклассниках»

Социальные сети помогают бизнесу взаимодействовать с аудиторией, работать над повышением узнаваемости и растить прямые продажи. Наталья Павлова, руководитель отдела по рекламной монетизации ОК, рассказала, почему предпринимателям стоит обратить внимание именно на «Одноклассники».

Почему бизнесу стоит продвигать бизнес в «Одноклассниках»

Платежеспособная аудитория

Ежемесячно в «Одноклассники» заходят около 35,5 млн человек из России, по данным за третий квартал 2023 года. Пользуются соцсетью и в столице, и в городах-миллионниках, и в небольших населенных пунктах, что актуально и для федеральных игроков, и для локальных.

В основном в «Одноклассники» заходят люди 35-55 лет. Это платежеспособная аудитория, которая уже активно платит за внутренние сервисы соцсети: отправляет виртуальные подарки, получает бонусы в играх и подключает дополнительные услуги.

Легкий старт на площадке

Для того, чтобы начать свой путь в «Одноклассниках», нужно создать группу. Сделать это довольно просто и займет несколько минут. Причем это возможно и в веб-версии, и в мобильном приложении.

Группы в «Одноклассниках» бывают двух типов: «Публичные или бизнес-страницы» и «Группы». Первый тип подойдет для продвижения личного бренда и ведения бизнеса от первого лица. Он позволяет публиковать посты только от администраторов. Участники могут задавать вопросы, оставлять реакции и комментировать посты, но публиковать их не могут.

Второй — для создания сообществ брендов. В такой группе может быть несколько ролей для управления. Возможность публиковать посты есть не только у владельцев группы и администраторов, но и у участников сообщества.

Как начать продвигать бизнес в «Одноклассниках»

Шаг 1 — создать группу

Чтобы создать группу в веб-версии, откройте раздел «Группы», нажмите кнопку «Создать группу» и выберите нужный тип: «Публичные или бизнес-страницы» или «Группы».

Слайдер: Как создать группу в ОК

В мобильном приложении:

Чтобы открыть раздел «Группы», нажмите на кнопку «Меню» в левом верхнем углу. Для создания новой группы кликните на знак плюса и выберите нужный тип.

Теперь определитесь с наиболее подходящей вашему бизнесу тематикой, чтобы алгоритмы и рекомендации соцсети правильно подобрали аудиторию для группы. Если вы готовите еду на заказ, можете выбрать тематику доставки еды, а если продаете рецептурную оптику — аптеку и оптику.

Всего в «Одноклассниках» более 20 тематик с подкатегориями: авто, мото, бытовые услуги, еда, досуг, животные, интернет, красота и здоровье, образование и так далее. Если вы неправильно указали тематику или тематика группы изменилась, вы всегда можете поправить это в настройках группы.

После укажите название группы и определитесь с типом доступа. Он может быть открытым (тогда контент в группе будут видеть все желающие пользователи) или закрытым (заявки на вступление придется принимать вручную).

Открытый доступ хорошо подходит для магазинов с товарами широкого потребления. Его часто выбирают для продажи одежды и обуви, аксессуаров, спортивного и туристического инвентаря, детских игрушек и косметических средств.

Шаг 2 — оформить группу

Название. Название должно быть информативным и понятным. Также в него нужно добавить два–три ключевых слова. Тогда интернет-магазин будет ранжироваться в поисковых системах, а значит — будет больше посетителей.

Описание. Описание должно быть лаконичным, понятным и информативным для нового пользователя. Составьте короткую текстовую презентацию бизнеса: что продаете, чем отличаетесь от конкурентов, почему покупать нужно именно у вас. Описание можно дополнить призывом к действию (CTA), который повысит конверсию. В этом же разделе можете добавить оффер, контакты или ссылку на сайт, чтобы подписчики могли быстрее вас найти.

Обложка. Главное фото отображается в верхней части страницы, поэтому должно быть качественным и уникальным. Лучше всего заказать у дизайнера яркую обложку с названием или логотипом интернет-магазина. Обложку можно использовать в качестве витрины и менять ее в зависимости от сезонных акций, распродаж или специальных офферов.

Пример оформления группы «Очки для Вас»

Шаг 3 — опубликовать контент

В «Одноклассниках» работает лента, которая совмещает и рекомендательный, и подписочный контент. Поэтому бизнесу важно создавать контент, с которым пользователь захочет взаимодействовать. Полезные посты часто пересылают друзьям, сохраняют или комментируют, ставят классы — все это повышает узнаваемость бренда, привлекает новых клиентов, удерживает аудиторию. За счет этого можно выйти в топ ленты и развиваться в соцсети не только благодаря подпискам, но и через рекомендации.

Количество публикаций в неделю зависит от выбранной тактики. Если хотите больше взаимодействовать с аудиторией, проводить конкурсы и делиться полезными рекомендациями, можно публиковать один-два поста в день. Если в планах только размещать товары, достаточно и двух–трех записей в неделю.

Виды контента

Акции и скидки

Чтобы повысить лояльность покупателей, а заодно увеличить продажи, публикуйте на странице группы посты с информацией об акциях, скидках и подарках. Перед глобальной распродажей можно сделать небольшой прогрев аудитории, например, выложить несколько публикаций о предстоящих скидках на популярные товары.

Пример публикации из группы «Дом Книги Екатеринбург»

Онлайн-викторины, опросы, игры

Еще один способ повысить вовлеченность аудитории — опросы и онлайн-игры. Можно устраивать мини-викторины или публиковать посты с призывом оставить комментарий. Главное — мотивировать подписчиков на участие. Допустим, объявить, что несколько случайно выбранных счастливчиков получат скидку 5% или подарок к заказу.

Пример публикации из группы «УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод»

Презентации товаров

В ленте группы можно не только сообщать о скидках и устраивать опросы, но и рассказывать о товарах в простом интересном формате. Например, выкладывать видеообзоры новинок, подробно описывать преимущества разных продуктов, рассказывать про товары, пользующиеся наибольшим спросом.

Пример публикации из группы lamoda.ru

Новости из смежной области

Например, если вы продаете одежду, то можете делиться последними новостями из мира моды: какие цвета сейчас в тренде или какие образы в этом сезоне популярны среди артистов, певцов и блогеров.

Пример публикации из группы «Дом Книги Екатеринбург»

Описание процесса создания продукта

Можно познакомить подписчиков с командой: рассказать, кто и чем занимается, или раскрыть этапы производства товаров. Такие посты всегда привлекают внимание аудитории и находят большой отклик.

Пример публикации из группы «Х5 Клуб»

Поздравления и розыгрыши

Не забывайте поздравлять аудиторию, например, с Международным женским днем, Новым годом, другими праздниками. Главное — делать посты оригинальными. Например, записывать видеопоздравления от всей команды или генерального директора, а в качестве подарков можно устраивать розыгрыши или предоставлять скидку на определенные товары.

Пример публикации из группы «Х5 Клуб»

Полезный контент

Чек-листы, советы и подборки, гайды — делитесь с аудиторией интернет-магазина полезной информацией. Подписчики часто сохраняют такие посты в личных профилях, поэтому их видят друзья пользователей. Например, если вы продаете продукты правильного питания, можно опубликовать пошаговый рецепт низкокалорийного десерта с фото и полезными лайфхаками.

Пример публикации из группы Контур.Экстерн

Развлекательный контент

Не забывайте, что социальные сети — это прежде всего отдых и общение, поэтому один–два раза в неделю рекомендуем публиковать развлекательный контент. Например, вы можете делиться комиксами, актуальными мемами, смешными картинками, которые хотя бы отдаленно относятся к тематике вашего интернет-магазина.

Пример публикации из группы Сервис.Пакет

Шаг 4 — настроить рекламу

Чтобы привлечь новых клиентов и повысить продажи, настраивайте рекламные кампании через рекламный кабинет «Одноклассников» и платформу myTarget.

Рекламный кабинет в «Одноклассниках» — удобный инструмент для начинающих предпринимателей. Им легко и просто пользоваться, а для запуска рекламы достаточно небольших вложений. Чтобы настроить продвижение, достаточно выбрать раздел «Рекламный кабинет» и нажать на «Продвинуть публикацию».

С 2023 года продвигать группы в «Одноклассниках» можно через «VK Рекламу». Возможность будет полезна:

предпринимателям, которые хотят привлечь в свою группу целевую аудиторию и потенциальных покупателей;

агентствам, которые запускают продвижение в «Одноклассниках» для своих клиентов;

авторам и блогерам, которые хотят найти новых читателей, подписчиков и так далее.

Чтобы настроить продвижение, перейдите в раздел «Кампании» в «VK Рекламе», нажмите кнопку «Создать», выберите «Одноклассники». После этого добавьте группу, которую хотите продвигать и заполните все необходимые поля для запуска кампании.

Подробнее о том, как настроить и запустить рекламную кампанию можно прочитать здесь.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены «Одноклассниками»