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Как продвигать бизнес в «Одноклассниках»

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Наталья Павлова
Наталья Павлова

Руководитель отдела по рекламной монетизации ОК

Ирина Печёрская

Социальные сети помогают бизнесу взаимодействовать с аудиторией, работать над повышением узнаваемости и растить прямые продажи. Наталья Павлова, руководитель отдела по рекламной монетизации ОК, рассказала, почему предпринимателям стоит обратить внимание именно на «Одноклассники».

Как продвигать бизнес в «Одноклассниках»

Почему бизнесу стоит продвигать бизнес в «Одноклассниках»

 

Платежеспособная аудитория 

Ежемесячно в «Одноклассники» заходят около 35,5 млн человек из России, по данным за третий квартал 2023 года. Пользуются соцсетью и в столице, и в городах-миллионниках, и в небольших населенных пунктах, что актуально и для федеральных игроков, и для локальных. 

В основном в «Одноклассники» заходят люди 35-55 лет. Это платежеспособная аудитория, которая уже активно платит за внутренние сервисы соцсети: отправляет виртуальные подарки, получает бонусы в играх и подключает дополнительные услуги.

 

Легкий старт на площадке 

Для того, чтобы начать свой путь в «Одноклассниках», нужно создать группу. Сделать это довольно просто и займет несколько минут. Причем это возможно и в веб-версии, и в мобильном приложении. 

Группы в «Одноклассниках» бывают двух типов: «Публичные или бизнес-страницы» и «Группы». Первый тип подойдет для продвижения личного бренда и ведения бизнеса от первого лица. Он позволяет публиковать посты только от администраторов. Участники могут задавать вопросы, оставлять реакции и комментировать посты, но публиковать их не могут.

Второй — для создания сообществ брендов. В такой группе может быть несколько ролей для управления. Возможность публиковать посты есть не только у владельцев группы и администраторов, но и у участников сообщества.

 

Как начать продвигать бизнес в «Одноклассниках»

 

Шаг 1 — создать группу

Чтобы создать группу в веб-версии, откройте раздел «Группы», нажмите кнопку «Создать группу» и выберите нужный тип: «Публичные или бизнес-страницы» или «Группы».

Слайдер: Как создать группу в ОК

В мобильном приложении:

  1. Чтобы открыть раздел «Группы», нажмите на кнопку «Меню» в левом верхнем углу.
  2. Для создания новой группы кликните на знак плюса и выберите нужный тип.

Теперь определитесь с наиболее подходящей вашему бизнесу тематикой, чтобы алгоритмы и рекомендации соцсети правильно подобрали аудиторию для группы. Если вы готовите еду на заказ, можете выбрать тематику доставки еды, а если продаете рецептурную оптику — аптеку и оптику.

Всего в «Одноклассниках» более 20 тематик с подкатегориями: авто, мото, бытовые услуги, еда, досуг, животные, интернет, красота и здоровье, образование и так далее. Если вы неправильно указали тематику или тематика группы изменилась, вы всегда можете поправить это в настройках группы.

После укажите название группы и определитесь с типом доступа. Он может быть открытым (тогда контент в группе будут видеть все желающие пользователи) или закрытым (заявки на вступление придется принимать вручную).

Открытый доступ хорошо подходит для магазинов с товарами широкого потребления. Его часто выбирают для продажи одежды и обуви, аксессуаров, спортивного и туристического инвентаря, детских игрушек и косметических средств.

 

Шаг 2 — оформить группу

Название. Название должно быть информативным и понятным. Также в него нужно добавить два–три ключевых слова. Тогда интернет-магазин будет ранжироваться в поисковых системах, а значит — будет больше посетителей.

Описание. Описание должно быть лаконичным, понятным и информативным для нового пользователя. Составьте короткую текстовую презентацию бизнеса: что продаете, чем отличаетесь от конкурентов, почему покупать нужно именно у вас. Описание можно дополнить призывом к действию (CTA), который повысит конверсию. В этом же разделе можете добавить оффер, контакты или ссылку на сайт, чтобы подписчики могли быстрее вас найти. 

Обложка. Главное фото отображается в верхней части страницы, поэтому должно быть качественным и уникальным. Лучше всего заказать у дизайнера яркую обложку с названием или логотипом интернет-магазина. Обложку можно использовать в качестве витрины и менять ее в зависимости от сезонных акций, распродаж или специальных офферов. 

 

Пример оформления группы «Очки для Вас»

 

Шаг 3 — опубликовать контент 

В «Одноклассниках» работает лента, которая совмещает и рекомендательный, и подписочный контент. Поэтому бизнесу важно создавать контент, с которым пользователь захочет взаимодействовать. Полезные посты часто пересылают друзьям, сохраняют или комментируют, ставят классы — все это повышает узнаваемость бренда, привлекает новых клиентов, удерживает аудиторию. За счет этого можно выйти в топ ленты и развиваться в соцсети не только благодаря подпискам, но и через рекомендации.

Количество публикаций в неделю зависит от выбранной тактики. Если хотите больше взаимодействовать с аудиторией, проводить конкурсы и делиться полезными рекомендациями, можно публиковать один-два поста в день. Если в планах только размещать товары, достаточно и двух–трех записей в неделю.

Виды контента 

  • Акции и скидки

Чтобы повысить лояльность покупателей, а заодно увеличить продажи, публикуйте на странице группы посты с информацией об акциях, скидках и подарках. Перед глобальной распродажей можно сделать небольшой прогрев аудитории, например, выложить несколько публикаций о предстоящих скидках на популярные товары.

 

Пример публикации из группы «Дом Книги Екатеринбург»

 

  • Онлайн-викторины, опросы, игры

Еще один способ повысить вовлеченность аудитории — опросы и онлайн-игры. Можно устраивать мини-викторины или публиковать посты с призывом оставить комментарий. Главное — мотивировать подписчиков на участие. Допустим, объявить, что несколько случайно выбранных счастливчиков получат скидку 5% или подарок к заказу.

 

Пример публикации из группы «УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод»

 

  • Презентации товаров

В ленте группы можно не только сообщать о скидках и устраивать опросы, но и рассказывать о товарах в простом интересном формате. Например, выкладывать видеообзоры новинок, подробно описывать преимущества разных продуктов, рассказывать про товары, пользующиеся наибольшим спросом.

 

Пример публикации из группы lamoda.ru

 

  • Новости из смежной области

Например, если вы продаете одежду, то можете делиться последними новостями из мира моды: какие цвета сейчас в тренде или какие образы в этом сезоне популярны среди артистов, певцов и блогеров.

 

 

Пример публикации из группы «Дом Книги Екатеринбург»

 

  • Описание процесса создания продукта

Можно познакомить подписчиков с командой: рассказать, кто и чем занимается, или раскрыть этапы производства товаров. Такие посты всегда привлекают внимание аудитории и находят большой отклик.

 

 Пример публикации из группы «Х5 Клуб»

 

  • Поздравления и розыгрыши

Не забывайте поздравлять аудиторию, например, с Международным женским днем, Новым годом, другими праздниками. Главное — делать посты оригинальными. Например, записывать видеопоздравления от всей команды или генерального директора, а в качестве подарков можно устраивать розыгрыши или предоставлять скидку на определенные товары.

 

 Пример публикации из группы «Х5 Клуб» 

 

  • Полезный контент

Чек-листы, советы и подборки, гайды — делитесь с аудиторией интернет-магазина полезной информацией. Подписчики часто сохраняют такие посты в личных профилях, поэтому их видят друзья пользователей. Например, если вы продаете продукты правильного питания, можно опубликовать пошаговый рецепт низкокалорийного десерта с фото и полезными лайфхаками.

 

Пример публикации из группы Контур.Экстерн

 

  • Развлекательный контент

Не забывайте, что социальные сети — это прежде всего отдых и общение, поэтому один–два раза в неделю рекомендуем публиковать развлекательный контент. Например, вы можете делиться комиксами, актуальными мемами, смешными картинками, которые хотя бы отдаленно относятся к тематике вашего интернет-магазина.

 

 

Пример публикации из группы Сервис.Пакет

 

Шаг 4 — настроить рекламу

Чтобы привлечь новых клиентов и повысить продажи, настраивайте рекламные кампании через рекламный кабинет «Одноклассников» и платформу myTarget.

Рекламный кабинет в «Одноклассниках» — удобный инструмент для начинающих предпринимателей. Им легко и просто пользоваться, а для запуска рекламы достаточно небольших вложений. Чтобы настроить продвижение, достаточно выбрать раздел «Рекламный кабинет» и нажать на «Продвинуть публикацию».

С 2023 года продвигать группы в «Одноклассниках» можно через «VK Рекламу». Возможность будет полезна:

  • предпринимателям, которые хотят привлечь в свою группу целевую аудиторию и потенциальных покупателей;
  • агентствам, которые запускают продвижение в «Одноклассниках» для своих клиентов;
  • авторам и блогерам, которые хотят найти новых читателей, подписчиков и так далее.

Чтобы настроить продвижение, перейдите в раздел «Кампании» в «VK Рекламе», нажмите кнопку «Создать», выберите «Одноклассники». После этого добавьте группу, которую хотите продвигать и заполните все необходимые поля для запуска кампании. 

Подробнее о том, как настроить и запустить рекламную кампанию можно прочитать здесь

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены «Одноклассниками»

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