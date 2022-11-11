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Технопарк «Калибр» проведет дискуссию на тему «Векторы развития электротранспорта и водородных технологий в России»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

17 ноября на круглом столе от технопарка «Калибр» эксперты обсудят актуальные проблемы импортозамещения и логистики в сфере электротранспорта и водородных технологий в России. 

Технопарк «Калибр» проведет дискуссию на тему «Векторы развития электротранспорта и водородных технологий в России»
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Во встрече примут участие специалисты Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии», представители высокотехнологичных компаний, работающих в смежных областях, и представители власти. 

Гости обсудят актуальные проблемы импортозамещения и логистики, реальные кейсы из жизни компаний по модернизации производств российскими аналогами, дефицит компетентных кадров и их подготовку. 

Мероприятие организовано совместно с комитетом МТПП по промышленной и инновационной политике и Центром компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ФИЦ ПХФ и МХ РАН.

Для участия нужна регистрация

Фото на обложке: Scharfsinn / Shutterstock

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