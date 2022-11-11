17 ноября на круглом столе от технопарка «Калибр» эксперты обсудят актуальные проблемы импортозамещения и логистики в сфере электротранспорта и водородных технологий в России.

Технопарк «Калибр» проведет дискуссию на тему «Векторы развития электротранспорта и водородных технологий в России»