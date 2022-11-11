Технопарк «Калибр» проведет дискуссию на тему «Векторы развития электротранспорта и водородных технологий в России»

17 ноября на круглом столе от технопарка «Калибр» эксперты обсудят актуальные проблемы импортозамещения и логистики в сфере электротранспорта и водородных технологий в России.
Во встрече примут участие специалисты Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии», представители высокотехнологичных компаний, работающих в смежных областях, и представители власти.
Гости обсудят актуальные проблемы импортозамещения и логистики, реальные кейсы из жизни компаний по модернизации производств российскими аналогами, дефицит компетентных кадров и их подготовку.
Мероприятие организовано совместно с комитетом МТПП по промышленной и инновационной политике и Центром компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ФИЦ ПХФ и МХ РАН.
Для участия нужна регистрация.
Фото на обложке: Scharfsinn /
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