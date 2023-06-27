В Москве пройдет конференция «Rucode: генеративный искусственный интеллект»

28 июня в Московском физико-техническом институте (МФТИ) пройдет научно-популярная конференция «Rucode: генеративный искусственный интеллект», где представители ведущих технологических компаний простым языком расскажут о трендах развития и областях применения искусственного интеллекта. Присоединиться к мероприятию можно будет и онлайн.

Участие в конференции будет интересно всем, кто интересуется искусственным интеллектом и его применением в различных сферах жизни. Участники смогут посетить лекции и мастер-классы от экспертов «Яндекса», «Сбера», «МТС», «Антиплагиата» и узнать о возможностях генерации текстов, изображений, видео и музыки с помощью искусственного интеллекта.

Спикеры:

Виктор Кантор, МТС;

Мария Тихонова, SberDevices;

Кондратьев В.В., центр ИИ МФТИ;

Сергей Марков, «Сбер»;

Сергей Нестерюк, «Сбер»;

Радослав Нейчев, «Яндекс» и другие.

Конференция пройдет в очном формате на базе МФТИ. Для тех, кто выберет онлайн-участие, будет организована прямая трансляция. Зарегистрироваться можно до 27 июня включительно.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock