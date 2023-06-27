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В Москве пройдет конференция «Rucode: генеративный искусственный интеллект»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

28 июня в Московском физико-техническом институте (МФТИ) пройдет научно-популярная конференция «Rucode: генеративный искусственный интеллект», где представители ведущих технологических компаний простым языком расскажут о трендах развития и областях применения искусственного интеллекта. Присоединиться к мероприятию можно будет и онлайн.

В Москве пройдет конференция «Rucode: генеративный искусственный интеллект»
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Участие в конференции будет интересно всем, кто интересуется искусственным интеллектом и его применением в различных сферах жизни. Участники смогут посетить лекции и мастер-классы от экспертов «Яндекса», «Сбера», «МТС», «Антиплагиата» и узнать о возможностях генерации текстов, изображений, видео и музыки с помощью искусственного интеллекта. 

Спикеры:

  • Виктор Кантор, МТС;
  • Мария Тихонова, SberDevices;
  • Кондратьев В.В., центр ИИ МФТИ;
  • Сергей Марков, «Сбер»;
  • Сергей Нестерюк, «Сбер»;
  • Радослав Нейчев, «Яндекс» и другие. 

Конференция пройдет в очном формате на базе МФТИ. Для тех, кто выберет онлайн-участие, будет организована прямая трансляция. Зарегистрироваться можно до 27 июня включительно.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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