В Москве пройдет конференция «Rucode: генеративный искусственный интеллект»

28 июня в Московском физико-техническом институте (МФТИ) пройдет научно-популярная конференция «Rucode: генеративный искусственный интеллект», где представители ведущих технологических компаний простым языком расскажут о трендах развития и областях применения искусственного интеллекта. Присоединиться к мероприятию можно будет и онлайн.
Участие в конференции будет интересно всем, кто интересуется искусственным интеллектом и его применением в различных сферах жизни. Участники смогут посетить лекции и мастер-классы от экспертов «Яндекса», «Сбера», «МТС», «Антиплагиата» и узнать о возможностях генерации текстов, изображений, видео и музыки с помощью искусственного интеллекта.
Спикеры:
- Виктор Кантор, МТС;
- Мария Тихонова, SberDevices;
- Кондратьев В.В., центр ИИ МФТИ;
- Сергей Марков, «Сбер»;
- Сергей Нестерюк, «Сбер»;
- Радослав Нейчев, «Яндекс» и другие.
Конференция пройдет в очном формате на базе МФТИ. Для тех, кто выберет онлайн-участие, будет организована прямая трансляция. Зарегистрироваться можно до 27 июня включительно.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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