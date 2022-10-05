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«Константа» проведет вебинар по теме автоматизации пищевой безопасности

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

20 октября 2022 года состоится вебинар «Инструменты автоматизации на службе пищевой безопасности» для производителей продуктов питания. Участие бесплатное.

«Константа» проведет вебинар по теме автоматизации пищевой безопасности
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В программе:

  • как цифровизация помогает в обеспечении пищевой безопасности;
  • как автоматизировать управление пищевой безопасностью на предприятии;
  • какие проблемы затрудняют процессы построения системы пищевой безопасности;
  • как внедрение автоматизации управления пищевой безопасностью экономит время и силы поставщика.

Среди спикеров:

  • Александр Цыбизов, руководитель департамента внедрения ERP4FOOD компании «Константа»;
  • Светлана Казеркина, директор по производству сыроваренного завода «Сармич»;
  • Анна Гришанина, эксперт-аудитор системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции;
  • Владимир Сидорчук, заместитель начальника отдела управления государственного ветеринарного надзора.

Мероприятие будет полезно руководителям пищевых производств, директорам по качеству и пищевой безопасности, топ-менеджерам пищевых предприятий и ИТ-директорам пищевых предприятий.

Организаторы — отраслевой интегратор решений для цифровизации бизнеса «Константа» и крупнейшее сообщество в сфере пищевой безопасности Food Safety.

Регистрация открыта на сайте.

Фото на обложке: Arno Senoner / Unsplash

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