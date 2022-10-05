«Константа» проведет вебинар по теме автоматизации пищевой безопасности

20 октября 2022 года состоится вебинар «Инструменты автоматизации на службе пищевой безопасности» для производителей продуктов питания. Участие бесплатное.
В программе:
- как цифровизация помогает в обеспечении пищевой безопасности;
- как автоматизировать управление пищевой безопасностью на предприятии;
- какие проблемы затрудняют процессы построения системы пищевой безопасности;
- как внедрение автоматизации управления пищевой безопасностью экономит время и силы поставщика.
Среди спикеров:
- Александр Цыбизов, руководитель департамента внедрения ERP4FOOD компании «Константа»;
- Светлана Казеркина, директор по производству сыроваренного завода «Сармич»;
- Анна Гришанина, эксперт-аудитор системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции;
- Владимир Сидорчук, заместитель начальника отдела управления государственного ветеринарного надзора.
Мероприятие будет полезно руководителям пищевых производств, директорам по качеству и пищевой безопасности, топ-менеджерам пищевых предприятий и ИТ-директорам пищевых предприятий.
Организаторы — отраслевой интегратор решений для цифровизации бизнеса «Константа» и крупнейшее сообщество в сфере пищевой безопасности Food Safety.
Регистрация открыта на сайте.
Фото на обложке: Arno Senoner /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Эксперты «СберМегаМаркета» расскажут, как подготовиться к высокому сезону на маркетплейсе
- 2 В Москве пройдет форум «Инфраструктура инноваций» для российского технобизнеса
- 3 «Экологический союз» расскажет, как бренду стать экологичнее и удержать покупателя
- 4 На Smart Taler 2022 обсудят тренды в FinTech, майнинг, блокчейн и криптовалюты
- 5 На конференции «Форум доноров» обсудят развитие человеческого капитала и ESG в новых условиях
ВОЗМОЖНОСТИ
06 октября 2022
09 октября 2022
09 октября 2022