«Константа» проведет вебинар по теме автоматизации пищевой безопасности

20 октября 2022 года состоится вебинар «Инструменты автоматизации на службе пищевой безопасности» для производителей продуктов питания. Участие бесплатное.

В программе:

как цифровизация помогает в обеспечении пищевой безопасности;

как автоматизировать управление пищевой безопасностью на предприятии;

какие проблемы затрудняют процессы построения системы пищевой безопасности;

как внедрение автоматизации управления пищевой безопасностью экономит время и силы поставщика.

Среди спикеров:

Александр Цыбизов, руководитель департамента внедрения ERP4FOOD компании «Константа»;

Светлана Казеркина, директор по производству сыроваренного завода «Сармич»;

Анна Гришанина, эксперт-аудитор системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции;

Владимир Сидорчук, заместитель начальника отдела управления государственного ветеринарного надзора.

Мероприятие будет полезно руководителям пищевых производств, директорам по качеству и пищевой безопасности, топ-менеджерам пищевых предприятий и ИТ-директорам пищевых предприятий.

Организаторы — отраслевой интегратор решений для цифровизации бизнеса «Константа» и крупнейшее сообщество в сфере пищевой безопасности Food Safety.

Регистрация открыта на сайте.

Фото на обложке: Arno Senoner / Unsplash