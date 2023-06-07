Planeta.ru проведет бесплатный вебинар для социальных предпринимателей по краудфандингу

7 июня состоится вебинар для социальных предпринимателей «Краудфандинг. Работа над ошибками» от крупнейшей в России краудфандинговой платформы Planeta.ru и Фонда поддержки социальных проектов. Участие бесплатное.
Участники вебинара узнают о нюансах, которые помогут лучше подготовиться к запуску крауд-проекта и его продвижению. Также в конце встречи состоится презентация «Школы краудфандинга»: три лучших проекта, запущенных по результатам обучения, получат дофинансирование, а 10 команд проработают проекты с опытными крауд-продюсерами.
Вебинар проведет проведет Наталья Мельникова — PR-директор Planeta.ru.
Для участие нужна регистрация на сайте.
Фото на обложке: ImYanis /
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07 июня 2023
07 июня 2023
07 июня 2023