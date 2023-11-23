В Москве прошел первый открытый бизнес-форум, посвященный маркетплейсам, MPForum 2023

7 ноября в Crocus City Hall прошел первый открытый бизнес-форум, посвященный маркетплейсам, MPForum 2023. Мероприятие собрало более шести тысяч селлеров и предпринимателей, которые пришли делиться знаниями, разобраться в успешных кейсах и установить ценные связи в сфере e-commerce.

На MPForum 2023 выступили более 30 ведущих игроков рынка электронной коммерции. Открыл форум Петр Самохин — вице-президент компании «Сады Придонья» с e-com-оборотом в 1,6 млрд рублей в год.

На главной сцене выступили крупные предприниматели и топовые эксперты, среди которых — Михаил Александров, директор управления каналов альтернативных продаж и внешней электронной коммерции Sokolov, Олег Пай, основатель бренда инновационной косметики Mixit, Иван Городилов, основатель международного бизнес‑клуба поставщиков маркетплейсов MPSellers и производитель бренда экосредств Septivit, Кристина Спирева, директор по развитию сервисов Wildberries и другие.

Немаловажная часть MPForum 2023 — сцена «Сервисы селлера», где основатели и руководители компаний, предоставляющих услуги селлерам, подробно рассказали о юридической составляющей бизнеса, методах масштабирования и роста на маркетплейсах, а также о способах оптимизации расходов.

MPForum 2023 стал местом, где участники не только обогатились знаниями, но и вдохновились новыми идеями для развития бизнеса на маркетплейсах. Это событие подтверждает свою репутацию как ключевого мероприятия в мире отечественной электронной коммерции.

Организаторы MPForum 2023 — MPsellers Business Club — международный клуб поставщиков маркетплейсов и MPstats — сервис аналитики и управления продажами на маркетплейсах во главе с Дмитрием Черобаевым и Галой Гольдберг. Они выступили на главной сцене с темой «Будущее на маркетплейсах. Тренды 2024».

Фото на обложке: MPForum 2023