Российские импакт-стартапы получат поддержку от фонда «Навстречу переменам»

Принять участие в программе могут лидеры проектов в сфере детства, образования, здравоохранения, экологии и других. По итогам отбора финалисты получат менторскую и финансовую поддержку в виде гранта до 750 тысяч рублей, а также возможность профессионального развития в инкубаторе и привлечь в проект еще 25% от ранее полученной суммы при достижении финансовых и социальных показателей.

В конкурсе «Навстречу импакт-стартапам» четыре номинации — «Перспективное бизнес-решение», «Перспективный импакт-стартап», «Лучший цифровой проект» и «Локальный проект». Часть из них поддерживает стратегический партнер конкурса компания Tele2 — российский оператор мобильной связи сотовой связи, интернета и телевидения.

Подать заявку на конкурс могут лидеры стартапов, зарегистрированные как коммерческие и некоммерческие юридические лица. Также участвовать могут и те, кто планирует создать юридическое лицо в течение 12 месяцев с момента начала приема заявок. Среди требований к проектам:

проект должен предлагать инновационное решение, среди клиентов (благополучателей) проекта должны быть дети;

сам проект может касаться сферы детства, образования, экологии, медицины;

проект должен быть потенциально масштабируемый и стремиться к финансовой устойчивости (больше 30% бюджета от приносящей доход деятельности либо устойчивая фандрайзинговая модель);

проекты принимаются на стадии идеи, прототипа и работающего не более трех лет стартапа.

По результатам отбора до 10 финалистов попадут в бизнес-инкубатор, где их ждет индивидуально подобранная программа профессионального развития сроком до трех лет, очные модули в Москве, встречи с экспертами, менторами, а также знакомство с российским импакт-сообществом, нетворкинг и коллаборации для перехода на новый уровень. Также финалисты конкурса могут получить инвестиции в виде гранта по итогам питчингов перед конкурсной комиссией.

Прием заявок продлится до 30 июня.

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