Российские школьники создадут симулятор космического аппарата

Разработчики российского космического симулятора «Орбита» выложили в открытый доступ программный код его первых версий. С помощью кода российские школьники смогут сконструировать и запустить космический корабль, смоделировать его посадку на планеты и выполнение миссий на околоземной орбите.

Идея симулятора «Орбита» — в том, чтобы каждый школьник мог попробовать сконструировать и запустить космический корабль, выполнить с его помощью настоящую миссию на далекой планете.

В первой версии «Орбиты», созданной при поддержке компаний «Образование будущего», «Спутникс» и Агентства стратегических инициатив, школьники последовательно проходили через четыре миссии на Луне, Марсе, Меркурии и Венере. Им нужно было полностью спроектировать аппарат, написать программы полета, а затем проанализировать телеметрию. При этом симулятор не похож на детские компьютерные игры: школьники работали там, как в реальном инженерном проекте со сложными расчетами, графиками и текстами.

Чуть позже появилась вторая версия симулятора. В ней космический аппарат летал только вокруг Земли, но выполнял более сложные миссии: рассчитывал полет, температуру, позволяющую аппарату не перегреваться, фотографировал земную поверхность или передавал связь между наземными пунктами сообщения.

«Первые версии “Орбиты” имеют большое значение для стартового инженерного образования, поэтому мы опубликовали их код под свободной лицензией. Симулятор можно использовать как точку входа школьников в космическую инженерию, на нем можно работать в кружках и на уроках физики, в нем воплощено множество физических моделей: баллистика, теплообмен, радиоэлектроника, механика и т.д.», — отметил президент Ассоциации участников технологических кружков, лидер проектов Кружкового движения НТИ Алексей Федосеев.

Поскольку у «Орбиты» теперь открытый код, любой желающий может использовать его, а также вносить предложения по его улучшению, благодаря чему симулятор будет развиваться.

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