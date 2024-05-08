В рамках РИФ 2024 состоится питч-сессия стартапов от «Ростелекома»

27–29 мая в Москве пройдет фестиваль «РИФ in the City 2024». В рамках него «Ростелеком» проведет питч-сессию стартапов. Это возможность получить инвестиции или создать с компанией совместный продукт. Подать заявку можно до 19 мая.

Принять участие в питч-сессии от «Ростелекома» могут стартапы, развивающие технологию или продукт в направлениях HRTech, TravelTech, FinTech B2B, RetailTech и креативная экономика.

Среди других требований — регистрация на территории РФ, наличие выручки, потенциал кратного роста в перспективе двух–трех лет. Решающее значение имеет степень проработки бизнес-модели, готовность продукта и наличие коммерческих продаж.

Лучшие стартапы получат возможность пропилотироваться или создать совместный продукт с «Ростелекомом», а также инвестиции.

Для участия нужно заполнить анкету.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock