В рамках РИФ 2024 состоится питч-сессия стартапов от «Ростелекома»

27–29 мая в Москве пройдет фестиваль «РИФ in the City 2024». В рамках него «Ростелеком» проведет питч-сессию стартапов. Это возможность получить инвестиции или создать с компанией совместный продукт. Подать заявку можно до 19 мая.
Принять участие в питч-сессии от «Ростелекома» могут стартапы, развивающие технологию или продукт в направлениях HRTech, TravelTech, FinTech B2B, RetailTech и креативная экономика.
Среди других требований — регистрация на территории РФ, наличие выручки, потенциал кратного роста в перспективе двух–трех лет. Решающее значение имеет степень проработки бизнес-модели, готовность продукта и наличие коммерческих продаж.
Лучшие стартапы получат возможность пропилотироваться или создать совместный продукт с «Ростелекомом», а также инвестиции.
Для участия нужно заполнить анкету.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ПАО «Ростелеком» инвестирует в новые цифровые продукты до 3 млрд рублей
- 2 Знания for sales: как увеличить продажи через внутреннее обучение
- 3 Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде
- 4 Разбираем бизнес: три главных элемента любой компании
- 5 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024