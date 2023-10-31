На «Reforma управления» обсудят новый подход к менеджменту, который помогает компаниям расти быстрее

2 ноября в Москве пройдет конференция «Reforma управления: Клиентократия». На ней эксперты расскажут о новом подходе к менеджменту, который помогает компаниям в секторах малого и среднего бизнеса расти быстрее, привлекать сильную команду и избавиться от текучки кадров. Организаторы — компания Beyond Taylor, сеть «ВкусВилл» и бизнес-клуб Reforma.
«Клиентократия» — один из наиболее быстрых способов знакомства с инновационными подходами, которые помогли «ВкусВиллу» и другим компаниям стать лидерами в своих нишах. Это событие нового формата. В течение конференции участники прослушают восемь докладов с кейсами, которые покажут, как выстраивать корпоративную культуру вокруг потребностей клиента и особенностей масштабирования бизнеса.
Спикеры расскажут:
- как сделать так, чтобы ценности компании были не просто красивыми фразами на сайте, а увеличивали эффективность и прибыль бизнеса;
- как перевернуть традиционный иерархический подход к управлению, выстроить его вокруг клиента и при этом ускорить рост бизнеса;
- как собственнику перестать тянуть все на себе, не теряя в качестве.
В каждом выступлении будут не только теоретические знания, но и практические инструменты, которые помогут участникам конференции воплотить новые идеи.
Особенность мероприятия — возможность окунуться в нетворкинг на 600+ предпринимателей и топ-менеджеров. Завершит мероприятие масштабная After-party для неформального общения, обсуждения выступлений и знакомств. Среди приглашенных участников, с которыми можно будет познакомиться:
- Андрей Кривенко, основатель сети «ВкусВилл» и фонда «Тилтех Капитал», сооснователь Beyond Taylor;
- Максим Спиридонов, основатель «Нетологии», «Фоксфорда», бизнес-клуба Reforma;
- Николай Попович, основатель Beyond Taylor, член совета управляющих «ВкусВилл»;
- Дмитрий Фомин, основатель сети «Клиника Фомина»;
- Евгений Давыдов, CEO Setters, сооснователь Setters Education, Setters Media и re-feel, партнер «Пиархаб», «Буду», «Эйч», Laoshi и «Креачелла»;
- Дарья Боровикова, лидер направления холакратии в «Точке».
Присоединиться к мероприятию можно в онлайн-формате или очно. Для участия нужна регистрация. По промокоду RUSBASE15 действует скидка 15% на билеты.
Фото на обложке: G-Stock Studio /
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