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Retail Rocket проведет онлайн-конференцию об актуальном маркетинге и персонализации в e-commerce

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

6 октября 2022 года состоится онлайн-конференция Retention Day #4 от Retail Rocket. Лидеры рынка расскажут, как заменить привычные performance- и другие маркетинговые инструменты, а также как в текущих обстоятельствах эффективно подготовиться к сезону распродаж.

Retail Rocket проведет онлайн-конференцию об актуальном маркетинге и персонализации в e-commerce
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Skillbox и Twin поделятся опытом использования новых маркетинговых каналов. Представители компаний расскажут, как внедрить рекомендательную систему в мессенджеры и превратить чат-бота в самостоятельный канал продаж.

«ВсеИнструменты» и Petshop расскажут об особенностях подготовки к сезону распродаж: как распланировать все так, чтобы реклама вовремя запустилась, товаров на складах хватило, сотрудники не выгорели, а покупатели остались довольны и вернулись снова.

Adlabs и Pharmacosmetica поделятся аналитикой потребления и рынка медиа и расскажут, что использовать вместо привычных performance-инструментов: рекламу в Telegram, блогеров, CPA-сети, ритейл медиа.

Участие бесплатное. Регистрация — на сайте

Фото на обложке: Achira22 / Shutterstock

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