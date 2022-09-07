Retail Rocket проведет онлайн-конференцию об актуальном маркетинге и персонализации в e-commerce

6 октября 2022 года состоится онлайн-конференция Retention Day #4 от Retail Rocket. Лидеры рынка расскажут, как заменить привычные performance- и другие маркетинговые инструменты, а также как в текущих обстоятельствах эффективно подготовиться к сезону распродаж.
Skillbox и Twin поделятся опытом использования новых маркетинговых каналов. Представители компаний расскажут, как внедрить рекомендательную систему в мессенджеры и превратить чат-бота в самостоятельный канал продаж.
«ВсеИнструменты» и Petshop расскажут об особенностях подготовки к сезону распродаж: как распланировать все так, чтобы реклама вовремя запустилась, товаров на складах хватило, сотрудники не выгорели, а покупатели остались довольны и вернулись снова.
Adlabs и Pharmacosmetica поделятся аналитикой потребления и рынка медиа и расскажут, что использовать вместо привычных performance-инструментов: рекламу в Telegram, блогеров, CPA-сети, ритейл медиа.
Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Achira22 /
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