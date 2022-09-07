6 октября 2022 года состоится онлайн-конференция Retention Day #4 от Retail Rocket. Лидеры рынка расскажут, как заменить привычные performance- и другие маркетинговые инструменты, а также как в текущих обстоятельствах эффективно подготовиться к сезону распродаж.

Retail Rocket проведет онлайн-конференцию об актуальном маркетинге и персонализации в e-commerce