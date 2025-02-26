В Москве пройдет чемпионат розничных профессий Retail Skills

18 и 19 апреля 2025 года на ВДНХ в Москве состоится первый общенациональный чемпионат розничных профессий Retail Skills. В соревнованиях примут участие работники розничных сетей со всей России. Они будут бороться за звание лучших в пяти категориях: продавец-консультант, специалист расчетно-кассового обслуживания, работник торгового зала, директор магазина и сборщик (комплектовщик) склада.

Чемпионат организован образовательным центром «Академия ритейла» при поддержке Роскачества, «Авито.Работы» и компании «Эволюция труда», которая специализируется на стандартизации профессиональных навыков. Цель мероприятия — повысить престиж профессий в сфере ритейла и задать новые стандарты эффективности труда.

Участникам предстоит продемонстрировать навыки клиентского сервиса, управления бизнес-процессами, мерчандайзинга, а также скорость и точность выполнения операций. Директорам магазинов нужно будет показать умение управлять персоналом и оптимизировать работу торговых точек.

В рамках чемпионата пройдет двухдневная отраслевая конференция, выставка современных технологий ритейла и ярмарка вакансий крупнейших торговых сетей России. Ожидается, что мероприятие привлечет не только участников, но и представителей бизнеса, заинтересованных в развитии кадрового потенциала.

«Retail Skills — это не просто соревнование, но и возможность для всей отрасли выйти на новый уровень профессионализма. Мы хотим помочь компаниям находить таланты, внедрять лучшие практики и стимулировать приток новых сотрудников в ритейл», — прокомментировал Алексей Филатов, генеральный директор Retail Skills и основатель «Академии ритейла».

Чемпионат пройдет в павильоне № 57 «Россия — моя история». Вход на мероприятие свободный, поддержать участников смогут не только коллеги, но и все желающие.