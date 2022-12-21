Социальными сетями пользуются 97,6% россиян старше 16 лет — исследование

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ провели онлайн-исследование с целью узнать, сколько россиян используют соцсети и как воспринимают их. В опросе приняли участие 1552 респондентов старше 16 лет из разных федеральных округов.

Какие социальные сети знают и используют респонденты

«ВКонтакте» — соцсеть, о которой знает больше всего россиян: 89,7% опрошенных. На втором месте «Одноклассники» — ее знает 73,1% россиян. Instagram* и Facebook* вспомнили 41,2% и 30,8% респондентов соответственно. Замыкает пятерку мессенджер Telegram — 31,1% опрошенных — который все больше воспринимается пользователями как социальная сеть.

Интересно, что количество респондентов, знающих «ВКонтакте» и «Одноклассники», среди мужчин и женщин практически совпадает. Тогда как Instagram* и TikTok женщины знают больше. А у молодежи (16-24 лет) на втором месте после «ВКонтакте» находится Instagram*, на третьем — TikTok.

Российские социальные сети лидируют и по уровню использования: «ВКонтакте» — 80,7% опрошенных, «Одноклассники» — 45,9%. Аутсайдеры в этом списке — Twitter (используют 4% опрошенных), который уже на протяжении нескольких лет стабильно терял аудиторию в России, а также Facebook* — 9% опрошенных.

Чаще всего опрошенные пользователи выбирают в качестве основной социальной сети «ВКонтакте» — так ответили 55% респондентов. Большинство респондентов используют какую-либо социальную сеть в качестве основной, поскольку в ней сосредоточен основной круг общения. Для 42,7% главной причиной является удобство использования, 36,1% пользуются социальной сетью, поскольку они к ней привыкли.

Характеристики социальных сетей

Большинство респондентов (60,3%) отметили «ВКонтакте» как наиболее удобную социальную сеть. «Одноклассники» заняли второе место, получив 30% голосов пользователей.

Самый актуальный контент, по мнению респондентов, также представлен в социальной сети «ВКонтакте» (55,8% голосов). На втором месте — «Одноклассники» (20,3%), на третьем — Instagram* (19,7%). Также 43,9% респондентов отметили «ВКонтакте» как наиболее технологичную социальную сеть. Instagram* и TikTok заняли второе и третье места (20,6% и 18,7% соответственно).

Зарубежные социальные сети не воспринимаются как безопасные и надежные большинством опрошенных пользователей. Тех, кто продолжает пользоваться ими, привлекает уникальность информации, большое количество интересных сообществ и каналов по интересующей тематике, релевантные интересам рекомендации и подборки.

Таким образом, среди зарубежных социальных сетей наиболее привлекательными для пользователей остаются те платформы, которые специализируются на определенных типах развлекательного контента, в то время как более ориентированные на информационный и новостной контент Facebook* и Twitter очень низко оцениваются пользователями по всем предложенным для оценки характеристикам.

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*Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instargam, признана в России экстремистской организацией

Фото на обложке: Brett Jordan / Unsplash