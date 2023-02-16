SEOnews запустил ежегодный рейтинг «SEO глазами клиентов 2023»

Интернет-издание SEOnews объявило о старте ежегодного рейтинга «SEO глазами клиентов». Рейтинг проводится в четырнадцатый раз, за все время в нем приняли участие более 700 компаний и 8700 клиентов.
К участию в рейтинге приглашают все компании, оказывающие SEO-услуги по продвижению сайтов в доменных зонах .ru и .рф и имеющие не менее 15 клиентов. Для этого необходимо заполнить заявку до 28 февраля включительно. Участие бесплатное.
В ходе рейтинга редакция SEOnews будет проводит телефонный опрос текущих клиентов компаний-участниц и проверять техническое состояние сайтов всех клиентов с помощью сервиса PR-CY. По результатам полученных данных будет определен победитель и сформирована итоговая таблица.
SEO глазами клиентов — это комплексное исследование удовлетворенности клиентов digital-агентств. С подробной информацией о формировании рейтинга и этапах проведения можно ознакомиться на сайте.
Фото на обложке: TippaPatt /
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