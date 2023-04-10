В МШУ СКОЛКОВО стартует курс по венчурному инвестированию в стартапы и быстрорастущие компании

12 мая в Школе Управления СКОЛКОВО стартует четырехнедельный курс о венчурном инвестировании в стартапы и быстрорастущие компании. На нем ведущие инвесторы дадут структурированные знания через призму своего опыта. Обучение пройдет в онлайн-формате.
Времена экономических кризисов и глобальных потрясений исторически порождали новую волну стартапов, которые вырастали в быстрорастущие компании, меняющие рынки, индустрии, а иногда и мир. Инвесторы, которые финансировали этих будущих звезд, получали рекордные доходности, приумножая капитал и становясь причастными к новому миру, который приходил в ответ на запрос на инновации, новую эффективность и правила игры.
Особые времена требуют особых подходов. Эксперты курса «Венчурные инвестиции в стартапы и быстрорастущие компании» расскажут:
- Куда смотрят профессиональные инвесторы именно сейчас, в каких секторах и направлениях они ищут будущих звезд — стартапы, которые превратятся в миллиардные быстрорастущие компании.
- Как формируют воронку, выбирают, анализируют компании и выстраивают инвестиционный процесс.
- Какие качественные и количественные показатели стартапов и быстрорастущих компаний оценивают для принятия лучших инвестиционных решений.
- Как структурируют венчурные сделки для защиты интересов инвесторов и предпринимателей.
- Как устроен венчурный рынок и в чем заключается специфика работы основных участников — состоятельных частных лиц, венчурных фондов, корпораций, венчурных студий (венчур билдеров), акселераторов.
Кому подойдет курс:
- владельцам капиталов;
- предпринимателям;
- представителям корпораций;
- участникам венчурной экосистемы.
Что ждет участников:
- четыре недели обучения в live-формате из любой точки мира;
- 45 часов структурированных знаний;
- работа в мини-группах с участниками и преподавателями курса;
- режим симуляции инвестиционного процесса в рамках работы с реальными стартапами;
- продуктивный нетворкинг с профессионалами рынка.
Подробная программа и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: пресс-служба МШУ СКОЛКОВО
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Идет прием заявок на конкурс грантов от Школы управления Сколково
- 2 В бизнес-школе СКОЛКОВО пройдет «День инвестора»
- 3 МШУ Сколково и INVESTORO расскажут, что происходит с венчурной отраслью во времена финансовых кризисов
- 4 МШУ Сколково проведет вебинар на тему поиска компаний для выгодных инвестиций
- 5 В МГИМО пройдет форум управления современным образованием
ВОЗМОЖНОСТИ
10 апреля 2023
10 апреля 2023
12 апреля 2023