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В МШУ СКОЛКОВО стартует курс по венчурному инвестированию в стартапы и быстрорастущие компании

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

12 мая в Школе Управления СКОЛКОВО стартует четырехнедельный курс о венчурном инвестировании в стартапы и быстрорастущие компании. На нем ведущие инвесторы дадут структурированные знания через призму своего опыта. Обучение пройдет в онлайн-формате. 

В МШУ СКОЛКОВО стартует курс по венчурному инвестированию в стартапы и быстрорастущие компании

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Времена экономических кризисов и глобальных потрясений исторически порождали новую волну стартапов, которые вырастали в быстрорастущие компании, меняющие рынки, индустрии, а иногда и мир. Инвесторы, которые финансировали этих будущих звезд, получали рекордные доходности, приумножая капитал и становясь причастными к новому миру, который приходил в ответ на запрос на инновации, новую эффективность и правила игры.

Особые времена требуют особых подходов. Эксперты курса «Венчурные инвестиции в стартапы и быстрорастущие компании» расскажут:

  • Куда смотрят профессиональные инвесторы именно сейчас, в каких секторах и направлениях они ищут будущих звезд — стартапы, которые превратятся в миллиардные быстрорастущие компании.
  • Как формируют воронку, выбирают, анализируют компании и выстраивают инвестиционный процесс.
  • Какие качественные и количественные показатели стартапов и быстрорастущих компаний оценивают для принятия лучших инвестиционных решений.
  • Как структурируют венчурные сделки для защиты интересов инвесторов и предпринимателей.
  • Как устроен венчурный рынок и в чем заключается специфика работы основных участников — состоятельных частных лиц, венчурных фондов, корпораций, венчурных студий (венчур билдеров), акселераторов.

Кому подойдет курс:

  • владельцам капиталов;
  • предпринимателям;
  • представителям корпораций;
  • участникам венчурной экосистемы.

Что ждет участников:

  • четыре недели обучения в live-формате из любой точки мира;
  • 45 часов структурированных знаний;
  • работа в мини-группах с участниками и преподавателями курса;
  • режим симуляции инвестиционного процесса в рамках работы с реальными стартапами;
  • продуктивный нетворкинг с профессионалами рынка.

Подробная программа и регистрация — на сайте

Фото на обложке: пресс-служба МШУ СКОЛКОВО

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