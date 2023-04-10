12 мая в Школе Управления СКОЛКОВО стартует четырехнедельный курс о венчурном инвестировании в стартапы и быстрорастущие компании. На нем ведущие инвесторы дадут структурированные знания через призму своего опыта. Обучение пройдет в онлайн-формате.

В МШУ СКОЛКОВО стартует курс по венчурному инвестированию в стартапы и быстрорастущие компании