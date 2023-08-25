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МШУ СКОЛКОВО запускает конкурс грантов программ «Стартап Академия» и Global Shift

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Школа управления СКОЛКОВО приглашает предпринимателей принять участие в конкурсе грантов программ «Стартап Академия» и Global Shift. Победителям покроют до 75% от стоимости обучения. 

МШУ СКОЛКОВО запускает конкурс грантов программ «Стартап Академия» и Global Shift

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

«Стартап Академия» предназначена для предпринимателей со стартапом на стадии MVP. Программа поможет сделать скачок в уровне мышления, собрать эффективную бизнес-модель и верифицировать ее через продажи. 

Условия участия: 

  • бизнес — венчурный стартап;  
  • в продукте или бизнес-модели есть технологическое решение; 
  • стадия бизнеса — MVP или первые продажи; 
  • цели обучения должны быть сформулированы и показаны в питче отдельным слайдом и в отдельном видео. 

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте до 31 августа. 

Global Shift разработана для предпринимателей, у которых уже есть бизнес. Программа позволит расширить горизонты присутствия и усилить позиции на новой карте мира, запустить или усилить проекты на международных рынках. 

Условия:

  • глобальные вызовы не пугают, а наоборот — вдохновляют; 
  • есть желание трансформировать локальную компанию в глобальную и протестировать возможности развития на разных рынках; 
  • наличие born-global-решения, с которым готовы стать глобальным игроком; 
  • знание английского на уровне upper-intermediate и выше.

Сбор заявок открыт до 26 сентября. Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке

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