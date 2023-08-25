МШУ СКОЛКОВО запускает конкурс грантов программ «Стартап Академия» и Global Shift

Школа управления СКОЛКОВО приглашает предпринимателей принять участие в конкурсе грантов программ «Стартап Академия» и Global Shift. Победителям покроют до 75% от стоимости обучения.

«Стартап Академия» предназначена для предпринимателей со стартапом на стадии MVP. Программа поможет сделать скачок в уровне мышления, собрать эффективную бизнес-модель и верифицировать ее через продажи.

Условия участия:

бизнес — венчурный стартап;

в продукте или бизнес-модели есть технологическое решение;

стадия бизнеса — MVP или первые продажи;

цели обучения должны быть сформулированы и показаны в питче отдельным слайдом и в отдельном видео.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте до 31 августа.

Global Shift разработана для предпринимателей, у которых уже есть бизнес. Программа позволит расширить горизонты присутствия и усилить позиции на новой карте мира, запустить или усилить проекты на международных рынках.

Условия:

глобальные вызовы не пугают, а наоборот — вдохновляют;

есть желание трансформировать локальную компанию в глобальную и протестировать возможности развития на разных рынках;

наличие born-global-решения, с которым готовы стать глобальным игроком;

знание английского на уровне upper-intermediate и выше.

Сбор заявок открыт до 26 сентября. Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке.