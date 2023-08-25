МШУ СКОЛКОВО запускает конкурс грантов программ «Стартап Академия» и Global Shift

Школа управления СКОЛКОВО приглашает предпринимателей принять участие в конкурсе грантов программ «Стартап Академия» и Global Shift. Победителям покроют до 75% от стоимости обучения.
«Стартап Академия» предназначена для предпринимателей со стартапом на стадии MVP. Программа поможет сделать скачок в уровне мышления, собрать эффективную бизнес-модель и верифицировать ее через продажи.
Условия участия:
- бизнес — венчурный стартап;
- в продукте или бизнес-модели есть технологическое решение;
- стадия бизнеса — MVP или первые продажи;
- цели обучения должны быть сформулированы и показаны в питче отдельным слайдом и в отдельном видео.
Подать заявку и узнать подробности можно на сайте до 31 августа.
Global Shift разработана для предпринимателей, у которых уже есть бизнес. Программа позволит расширить горизонты присутствия и усилить позиции на новой карте мира, запустить или усилить проекты на международных рынках.
Условия:
- глобальные вызовы не пугают, а наоборот — вдохновляют;
- есть желание трансформировать локальную компанию в глобальную и протестировать возможности развития на разных рынках;
- наличие born-global-решения, с которым готовы стать глобальным игроком;
- знание английского на уровне upper-intermediate и выше.
Сбор заявок открыт до 26 сентября. Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке.
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