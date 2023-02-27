«Стартап Академия» от МШУ СКОЛКОВО объявила конкурс грантов на весеннюю программу для предпринимателей

«Стартап Академия» в поиске талантливых предпринимателей, которые стремятся создать стартап и выйти на уровень ElectroNeek или Optic. Тех, у кого есть идея технологичного и конкурентного стартапа.
Благодаря конкурсу они смогут попасть на образовательную программу Школы Управления СКОЛКОВО, которая длится четыре месяца и стоит 800 тысяч рублей. Грант позволит учиться всего за 20% от стоимости. Как это возможно? Рассказываем в статье.
О чем программа?
«Стартап Академия» — одна из самых известных и проверенных временем программ Международной Школы Управления СКОЛКОВО. Это единственная образовательная программа в России, которая дает универсальные структурные знания и инструменты для запуска венчурного бизнеса, способного к кратному росту в любой точке мира.
Международная Школа Управления СКОЛКОВО — это:
- 44 место в мировом рейтинге газеты Financial Times среди корпоративных программ (из 85 школ);
- более 40 тысяч студентов за все время;
- 10 компаний из списка Fortune 500 в числе клиентов школы.
«Стартап Академия» — это:
- 10 лет обучения венчуру;
- 500 млн рублей инвестиций в совокупности привлекли участники программы с помощью мероприятия «День инвестора»;
- уникальный состав менторов: профессиональных управляющих партнеров или инвест-директоров фондов;
- мощный состав групп: обучение среди опытных предпринимателей — владельцев традиционных бизнесов, которые хотят запустить венчурный проект.
Участниками программы становятся основатели, сооснователи и владельцы компаний и стартапов, а также топ-менеджеры в найме, которые хотят запускать умные технологичные бизнесы с кратным ростом капитализации, уметь привлекать раунды и создавать востребованные продукты.
В процессе обучения они создают и тестируют собственные бизнес-модели с экспертами рынка и менторами, запускают продажи и получают первые метрики, учатся привлекать инвестиции и продавать бизнес венчурным фондам как на локальном, так и на международном рынке. По завершении обучения выпускникам вручаются дипломы самой престижной Школы управления России.
В «Стартап Академии» собран уникальный состав менторов: партнеры и инвестиционные директора венчурных фондов, а также предприниматели, которые создавали и продавали свой бизнес. В их числе:
- Кирилл Белов, управляющий партнер венчурного фонда Impulse VC, под управлением которого находится $60 млн; среди проектов фонда — такие стартапы, как NtechLab, eLama, Between Digital, JungleJobs, Tribuna Digital, Shortlist;
- Евгений Тимко, сооснователь и управляющий партнер инвестиционной компании Xploration Capital, в прошлом — инвест-директор фонда Finstar с $2 млрд капитала под управлением, управлял фондом Inventure Partners с капиталом более $100 млн, инвестировавшим в такие проекты, как Gett, 2Can, Busfor и «Нетология»;
- Станислав Колесниченко, управляющий директор платформы Skolkovo Ventures, инвестиции которой превысили 5 млрд рублей;
- Дмитрий Фирскин, директор по инвестициям в компании AltaIR Capital, чей суммарный объем активов под управлением превышает $600 млн, а в портфеле — более 300 компаний, в том числе Miro, Deel, PandaDoc, Albert, Turing, Openweb;
- Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures, международной VC-компании с $345 млн под управлением, в портфеле которой проекты eToro, NetGuardians, Roofstock, LendingHome, Ridecell и другие;
- Виталий Полехин, президент Международной организации Investoro, является членом совета директоров и правления Европейской торговой ассоциации бизнес-ангелов, посевных фондов и участников рынка инвестиций ранних стадий (EBAN), основателем и главой Клуба инвесторов бизнес-школы СКОЛКОВО;
- Илья Айзен, предприниматель, сооснователь компании Flocktory, преподаватель режима запуска стартапа, на этапе идеи привлек $1 млн, продал QIWI за $20 млн;
- Антон Козлов, сооснователь крупнейшего онлайн-экомаркета в России 4fresh.ru, основатель маркетплейса экспертов Adwise, руководитель digital-агентства Black-Sun, развил оборот компании до 1 млрд рублей без привлечения инвестиций.
Кейс выпускника программы
- Анна Желтова, биоинженер и биоинформатик
- Проект — Nova Korova
- Грант на «Стартап Академию» — 450 тысяч рублей
Анна пришла на программу «Стартап Академии» с идеей стартапа и пониманием технологии, чтобы собрать и запустить бизнес-проект с нуля. Nova Korova — сервис эмбриотрансфера крупного рогатого скота. Технология помогает повысить продуктивность коров в следующем поколении и дает фермеру возможность выбрать подходящего теленка.
Задача была решить проблемы, связанные с недостатком качественного молока и высокопродуктивных животных в фермерских хозяйствах России. Но главное — узнать, что такое питч и венчурная экономика, научиться питчить, общаться с инвесторами и продавать свой продукт.
«Стартап Академия»:
- помогла понять, что такое венчур, как создавать и запускать венчурный проект;
- научила питчить и продавать инвестору свой продукт;
- дала инструменты, терминологию, практику общения с инвесторами;
- помогла получить предпродажи после предпринимательского спринта и первые инвестиции после третьего модуля.
А также собрать команду специалистов, изучить рынок и сформировать предложение, интересное клиенту, а также проработать стратегию развития на ближайшие три года, собрать бизнес- и финансовую модели. Привлеченные инвестиции в итоге составили 30 млн рублей.
«Благодаря „Стартап Академии‟ мы запустили проект и начали быстро бежать к нашим целям. Кроме того, за время программы нам удалось закрыть раунд с инвестором», — говорит Анна Желтова.
О конкурсе
Гранты позволят предпринимателям покрыть большую часть стоимости обучения на программе «Стартап Академия». В 2020 году на программу прошли три обладателя грантов, в этом году их будет шесть:
- первое место — три победителя, грант на 600 тысяч рублей (покрывает 80% стоимости обучения);
- второе место — три победителя, грант на 400 тысяч (покрывает 50% стоимости обучения).
Этапы приема, отбора и объявления победителя
- Прием заявок — до 3 марта 2023 года.
- Отбор проектов — до 10 марта 2023 года.
- Финал и объявление победителей — 13 марта 2023 года.
Условия
- Ваш бизнес — это стартап.
- В продукте или в бизнес-модели есть инновация.
- Стадия бизнеса — MVP / первые продажи.
- В конкурсе участвует основатель, наличие команды не обязательно.
- Рынок может быть как российский, так и глобальный.
- Цели на обучение должны быть сформулированы.
Для участия в программе нужно оставить заявку на сайте до 3 марта, далее участникам предстоит рассказать о своем проекте так, чтобы стать финалистом и получить возможность попасть на программу Школы Управления СКОЛКОВО.
Подробную информацию о программе можно получить на офлайн-презентации программы «Стартап Академия», которая состоится 1 марта в 10:45 в кампусе Сколково, или онлайн в Zoom.
На семинаре «Каким должно быть образование для предпринимателя, чтобы построить компанию с кратным ростом» слушатели узнают о методе образовательного инжиниринга на программе и почему ей нет аналогов в мире.
Спикерами встречи станут:
- Елена Бондаренко, генеральный продюсер образовательных программ для предпринимателей МШУ СКОЛКОВО, эксперт в области развития предпринимателей малого и среднего бизнеса;
- Хаким Ибрагимов, сооснователь и генеральный директор логистической компании RTA, выпускник «Стартап Академии 30».
Регистрация на офлайн-семинар доступна по ссылке, количество мест ограничено.
Фото на обложке: предоставлены пресс-службой Школы Управления СКОЛКОВО
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