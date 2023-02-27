«Стартап Академия» от МШУ СКОЛКОВО объявила конкурс грантов на весеннюю программу для предпринимателей

Благодаря конкурсу они смогут попасть на образовательную программу Школы Управления СКОЛКОВО, которая длится четыре месяца и стоит 800 тысяч рублей. Грант позволит учиться всего за 20% от стоимости. Как это возможно? Рассказываем в статье.

«Стартап Академия» в поиске талантливых предпринимателей, которые стремятся создать стартап и выйти на уровень ElectroNeek или Optic. Тех, у кого есть идея технологичного и конкурентного стартапа.

О чем программа?

«Стартап Академия» — одна из самых известных и проверенных временем программ Международной Школы Управления СКОЛКОВО. Это единственная образовательная программа в России, которая дает универсальные структурные знания и инструменты для запуска венчурного бизнеса, способного к кратному росту в любой точке мира.

Международная Школа Управления СКОЛКОВО — это:

44 место в мировом рейтинге газеты Financial Times среди корпоративных программ (из 85 школ);

более 40 тысяч студентов за все время;

10 компаний из списка Fortune 500 в числе клиентов школы.

«Стартап Академия» — это:

10 лет обучения венчуру;

500 млн рублей инвестиций в совокупности привлекли участники программы с помощью мероприятия «День инвестора»;

уникальный состав менторов: профессиональных управляющих партнеров или инвест-директоров фондов;

мощный состав групп: обучение среди опытных предпринимателей — владельцев традиционных бизнесов, которые хотят запустить венчурный проект.

Участниками программы становятся основатели, сооснователи и владельцы компаний и стартапов, а также топ-менеджеры в найме, которые хотят запускать умные технологичные бизнесы с кратным ростом капитализации, уметь привлекать раунды и создавать востребованные продукты.

В процессе обучения они создают и тестируют собственные бизнес-модели с экспертами рынка и менторами, запускают продажи и получают первые метрики, учатся привлекать инвестиции и продавать бизнес венчурным фондам как на локальном, так и на международном рынке. По завершении обучения выпускникам вручаются дипломы самой престижной Школы управления России.

В «Стартап Академии» собран уникальный состав менторов: партнеры и инвестиционные директора венчурных фондов, а также предприниматели, которые создавали и продавали свой бизнес. В их числе:

Кирилл Белов, управляющий партнер венчурного фонда Impulse VC, под управлением которого находится $60 млн; среди проектов фонда — такие стартапы, как NtechLab, eLama, Between Digital, JungleJobs, Tribuna Digital, Shortlist;

Евгений Тимко, сооснователь и управляющий партнер инвестиционной компании Xploration Capital, в прошлом — инвест-директор фонда Finstar с $2 млрд капитала под управлением, управлял фондом Inventure Partners с капиталом более $100 млн, инвестировавшим в такие проекты, как Gett, 2Can, Busfor и «Нетология»;

Станислав Колесниченко, управляющий директор платформы Skolkovo Ventures, инвестиции которой превысили 5 млрд рублей;

Дмитрий Фирскин, директор по инвестициям в компании AltaIR Capital, чей суммарный объем активов под управлением превышает $600 млн, а в портфеле — более 300 компаний, в том числе Miro, Deel, PandaDoc, Albert, Turing, Openweb;

Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures, международной VC-компании с $345 млн под управлением, в портфеле которой проекты eToro, NetGuardians, Roofstock, LendingHome, Ridecell и другие;

Виталий Полехин, президент Международной организации Investoro, является членом совета директоров и правления Европейской торговой ассоциации бизнес-ангелов, посевных фондов и участников рынка инвестиций ранних стадий (EBAN), основателем и главой Клуба инвесторов бизнес-школы СКОЛКОВО;

Илья Айзен, предприниматель, сооснователь компании Flocktory, преподаватель режима запуска стартапа, на этапе идеи привлек $1 млн, продал QIWI за $20 млн;

Антон Козлов, сооснователь крупнейшего онлайн-экомаркета в России 4fresh.ru, основатель маркетплейса экспертов Adwise, руководитель digital-агентства Black-Sun, развил оборот компании до 1 млрд рублей без привлечения инвестиций.

Кейс выпускника программы

Анна Желтова, биоинженер и биоинформатик

Проект — Nova Korova

Грант на «Стартап Академию» — 450 тысяч рублей

Анна пришла на программу «Стартап Академии» с идеей стартапа и пониманием технологии, чтобы собрать и запустить бизнес-проект с нуля. Nova Korova — сервис эмбриотрансфера крупного рогатого скота. Технология помогает повысить продуктивность коров в следующем поколении и дает фермеру возможность выбрать подходящего теленка.

Задача была решить проблемы, связанные с недостатком качественного молока и высокопродуктивных животных в фермерских хозяйствах России. Но главное — узнать, что такое питч и венчурная экономика, научиться питчить, общаться с инвесторами и продавать свой продукт.

«Стартап Академия»:

помогла понять, что такое венчур, как создавать и запускать венчурный проект;

научила питчить и продавать инвестору свой продукт;

дала инструменты, терминологию, практику общения с инвесторами;

помогла получить предпродажи после предпринимательского спринта и первые инвестиции после третьего модуля.

А также собрать команду специалистов, изучить рынок и сформировать предложение, интересное клиенту, а также проработать стратегию развития на ближайшие три года, собрать бизнес- и финансовую модели. Привлеченные инвестиции в итоге составили 30 млн рублей.

«Благодаря „Стартап Академии‟ мы запустили проект и начали быстро бежать к нашим целям. Кроме того, за время программы нам удалось закрыть раунд с инвестором», — говорит Анна Желтова.

О конкурсе

Гранты позволят предпринимателям покрыть большую часть стоимости обучения на программе «Стартап Академия». В 2020 году на программу прошли три обладателя грантов, в этом году их будет шесть:

первое место — три победителя, грант на 600 тысяч рублей (покрывает 80% стоимости обучения);

второе место — три победителя, грант на 400 тысяч (покрывает 50% стоимости обучения).

Этапы приема, отбора и объявления победителя

Прием заявок — до 3 марта 2023 года. Отбор проектов — до 10 марта 2023 года. Финал и объявление победителей — 13 марта 2023 года.

Условия

Ваш бизнес — это стартап. В продукте или в бизнес-модели есть инновация. Стадия бизнеса — MVP / первые продажи. В конкурсе участвует основатель, наличие команды не обязательно. Рынок может быть как российский, так и глобальный. Цели на обучение должны быть сформулированы.

Для участия в программе нужно оставить заявку на сайте до 3 марта, далее участникам предстоит рассказать о своем проекте так, чтобы стать финалистом и получить возможность попасть на программу Школы Управления СКОЛКОВО.

Подробную информацию о программе можно получить на офлайн-презентации программы «Стартап Академия», которая состоится 1 марта в 10:45 в кампусе Сколково, или онлайн в Zoom.

На семинаре «Каким должно быть образование для предпринимателя, чтобы построить компанию с кратным ростом» слушатели узнают о методе образовательного инжиниринга на программе и почему ей нет аналогов в мире.

Спикерами встречи станут:

Елена Бондаренко, генеральный продюсер образовательных программ для предпринимателей МШУ СКОЛКОВО, эксперт в области развития предпринимателей малого и среднего бизнеса;

Хаким Ибрагимов, сооснователь и генеральный директор логистической компании RTA, выпускник «Стартап Академии 30».

Регистрация на офлайн-семинар доступна по ссылке, количество мест ограничено.

Фото на обложке: предоставлены пресс-службой Школы Управления СКОЛКОВО

Реклама