Идет прием заявок на конкурс грантов от Школы управления Сколково

Гранты позволят покрыть до 80% стоимости обучения на программе «Стартап Академия», которая стартует 20 марта 2023 года. Программа рассчитана на основателей и сооснователей компаний, топ-менеджеров, которые хотят научиться запускать бизнес с ростом капитализации, уметь привлекать раунды и создавать востребованные продукты.

«Стартап Академия» — одна из самых старых и известных программ Школы управления Сколково. Программа дает универсальные структурные знания и инструменты для запуска бизнеса, способного к кратному росту в любой точке мира, а также скачок в уровне мышления.

В процессе обучения участники «Стартап Академии»:

создадут и протестируют собственную бизнес-модель с экспертами рынка и менторами, среди которых — партнеры и инвестиционные директора венчурных фондов, а также предприниматели, которые создавали и продавали свой бизнес;

запустят продажи и получат первые метрики;

научатся привлекать инвестиции и продавать бизнес венчурным фондам как на локальном, так и на международном рынке.

По завершении выпускники получат дипломы.

Обучение в «Стартап Академии» стоит 800 тысяч рублей, но у студентов есть возможность покрыть до 80% стоимости с помощью гранта. Для этого нужно подать заявку на участие в конкурсе до 3 марта, результаты станут известны 13 марта. Победители, занявшие первое место, получат грант на сумму 600 тысяч рублей, второе место — 400 тысяч рублей.

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