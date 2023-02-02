Идет прием заявок на конкурс грантов от Школы управления Сколково

Гранты позволят покрыть до 80% стоимости обучения на программе «Стартап Академия», которая стартует 20 марта 2023 года. Программа рассчитана на основателей и сооснователей компаний, топ-менеджеров, которые хотят научиться запускать бизнес с ростом капитализации, уметь привлекать раунды и создавать востребованные продукты.
«Стартап Академия» — одна из самых старых и известных программ Школы управления Сколково. Программа дает универсальные структурные знания и инструменты для запуска бизнеса, способного к кратному росту в любой точке мира, а также скачок в уровне мышления.
В процессе обучения участники «Стартап Академии»:
- создадут и протестируют собственную бизнес-модель с экспертами рынка и менторами, среди которых — партнеры и инвестиционные директора венчурных фондов, а также предприниматели, которые создавали и продавали свой бизнес;
- запустят продажи и получат первые метрики;
- научатся привлекать инвестиции и продавать бизнес венчурным фондам как на локальном, так и на международном рынке.
По завершении выпускники получат дипломы.
Обучение в «Стартап Академии» стоит 800 тысяч рублей, но у студентов есть возможность покрыть до 80% стоимости с помощью гранта. Для этого нужно подать заявку на участие в конкурсе до 3 марта, результаты станут известны 13 марта. Победители, занявшие первое место, получат грант на сумму 600 тысяч рублей, второе место — 400 тысяч рублей.
Фото на обложке: Pressmaster /
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