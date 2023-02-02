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Идет прием заявок на конкурс грантов от Школы управления Сколково

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Гранты позволят покрыть до 80% стоимости обучения на программе «Стартап Академия», которая стартует 20 марта 2023 года. Программа рассчитана на основателей и сооснователей компаний, топ-менеджеров, которые хотят научиться запускать бизнес с ростом капитализации, уметь привлекать раунды и создавать востребованные продукты.

Идет прием заявок на конкурс грантов от Школы управления Сколково
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«Стартап Академия» — одна из самых старых и известных программ Школы управления Сколково. Программа дает универсальные структурные знания и инструменты для запуска бизнеса, способного к кратному росту в любой точке мира, а также скачок в уровне мышления.

В процессе обучения участники «Стартап Академии»:

  • создадут и протестируют собственную бизнес-модель с экспертами рынка и менторами, среди которых — партнеры и инвестиционные директора венчурных фондов, а также предприниматели, которые создавали и продавали свой бизнес;
  • запустят продажи и получат первые метрики;
  • научатся привлекать инвестиции и продавать бизнес венчурным фондам как на локальном, так и на международном рынке. 

По завершении выпускники получат дипломы.

Обучение в «Стартап Академии» стоит 800 тысяч рублей, но у студентов есть возможность покрыть до 80% стоимости с помощью гранта. Для этого нужно подать заявку на участие в конкурсе до 3 марта, результаты станут известны 13 марта. Победители, занявшие первое место, получат грант на сумму 600 тысяч рублей, второе место — 400 тысяч рублей. 

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock

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