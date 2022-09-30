На Smart Taler 2022 обсудят тренды в FinTech, майнинг, блокчейн и криптовалюты

22 октября состоится международная конференция Smart Taler 2022, посвященная трендам в FinTech-сфере, майнингу, блокчейну и криптовалютам. Мероприятие пройдет в гибридном формате. Участие бесплатное.
На Smart Taler 2022 выступят международные эксперты в двух секциях: Dev и Business. Мероприятие будет интересно собственникам бизнеса, FinTech-разработчикам, криптоэнтузиастам и новичкам.
Что будет?
Ольга Полещук, Russian Community Educational Programs and Business Development Manager, MetisDAO, расскажет про Layer 2: что такое решения второго уровня и зачем они нужны.
Дарья Киселева, Lead Project Manager, MetaLamp, выступит с темой «Cardano vs Ethereum: практический опыт в продакшене».
О том, как защититься от хакерских атак в DeFi, расскажет Глеб Зыков, CTO & Cofounder, HashEx.
Михаэль Джерлис, CEO & Founder, EMCD (майнинг-пул, входящий в топ-10 пулов по добыче BTC), подскажет, что делать майнеру в случае обвала крипторынка.
Про возможности для личных инвестиций в эпоху санкций и геополитических потрясений расскажет Александр Приходько, начальник управления инвестиционного бизнеса, ЗАО «МТБанк».
Евгений Романенко, экономист австрийской школы, амбассадор криптокошелька Trustee Wallet выступит с темой «Экономический фундамент Web 3.0».
Помимо этого участники смогут обзавестись полезными знакомствами и получат возможность стать частью сообщества.
Зарегистрироваться можно на сайте.
Организатор конференции — IT-портал KV.by.
Фото на обложке: A. Solano /
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