На Smart Taler 2022 обсудят тренды в FinTech, майнинг, блокчейн и криптовалюты

22 октября состоится международная конференция Smart Taler 2022, посвященная трендам в FinTech-сфере, майнингу, блокчейну и криптовалютам. Мероприятие пройдет в гибридном формате. Участие бесплатное.

На Smart Taler 2022 выступят международные эксперты в двух секциях: Dev и Business. Мероприятие будет интересно собственникам бизнеса, FinTech-разработчикам, криптоэнтузиастам и новичкам.

Что будет?

Ольга Полещук, Russian Community Educational Programs and Business Development Manager, MetisDAO, расскажет про Layer 2: что такое решения второго уровня и зачем они нужны.

Дарья Киселева, Lead Project Manager, MetaLamp, выступит с темой «Cardano vs Ethereum: практический опыт в продакшене».

О том, как защититься от хакерских атак в DeFi, расскажет Глеб Зыков, CTO & Cofounder, HashEx.

Михаэль Джерлис, CEO & Founder, EMCD (майнинг-пул, входящий в топ-10 пулов по добыче BTC), подскажет, что делать майнеру в случае обвала крипторынка.

Про возможности для личных инвестиций в эпоху санкций и геополитических потрясений расскажет Александр Приходько, начальник управления инвестиционного бизнеса, ЗАО «МТБанк».

Евгений Романенко, экономист австрийской школы, амбассадор криптокошелька Trustee Wallet выступит с темой «Экономический фундамент Web 3.0».

Помимо этого участники смогут обзавестись полезными знакомствами и получат возможность стать частью сообщества.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Организатор конференции — IT-портал KV.by.

Фото на обложке: A. Solano / Shutterstock