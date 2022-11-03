На форуме «Территория продаж» расскажут, какую стратегию выбрать для успешных продаж

10 ноября состоится онлайн-форум «Территория продаж». Мероприятие будет полезно специалистам по продажам, которые хотят адаптироваться к изменениям и узнать о новых возможностях для роста. Участие бесплатное.

На «Территории продаж» ведущие эксперты, в числе которых — топ-менеджеры «Битрикс 24», Skyeng, «МойСклад», Ozon, «Яндекс. Бизнес» и других крупных компаний, на примере реальных кейсов раскроют ошибки в работе с целевой аудиторией.

Участники форума узнают:

как выполнять KPI на фоне сниженного спроса и не терять клиентов;

как заново монетизировать свою клиентскую базу;

как трансформировать продажи сегодня, чтобы обеспечить прибыль завтра;

как усилить позиции на рынке и найти решения ключевых задач с помощью CRM;

как адаптироваться к новой реальности и использовать опыт для следующих вызовов.

Для участия нужна регистрация. Организаторы предупреждают, что записи не будет.

Фото на обложке: Dusan Petkovic / Shutterstock