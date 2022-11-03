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На форуме «Территория продаж» расскажут, какую стратегию выбрать для успешных продаж

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

10 ноября состоится онлайн-форум «Территория продаж». Мероприятие будет полезно специалистам по продажам, которые хотят адаптироваться к изменениям и узнать о новых возможностях для роста. Участие бесплатное.

На форуме «Территория продаж» расскажут, какую стратегию выбрать для успешных продаж
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На «Территории продаж» ведущие эксперты, в числе которых — топ-менеджеры «Битрикс 24», Skyeng, «МойСклад», Ozon, «Яндекс. Бизнес» и других крупных компаний, на примере реальных кейсов раскроют ошибки в работе с целевой аудиторией. 

Участники форума узнают:

  • как выполнять KPI на фоне сниженного спроса и не терять клиентов;
  • как заново монетизировать свою клиентскую базу;
  • как трансформировать продажи сегодня, чтобы обеспечить прибыль завтра;
  • как усилить позиции на рынке и найти решения ключевых задач с помощью CRM;
  • как адаптироваться к новой реальности и использовать опыт для следующих вызовов.

Для участия нужна регистрация. Организаторы предупреждают, что записи не будет. 

Фото на обложке: Dusan Petkovic / Shutterstock

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