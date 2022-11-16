Tinkoff соберет предпринимателей на своей первой eCommerce-конференции

1 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве состоится первая конференция Tinkoff eCommerce для онлайн-предпринимателей. Лидеры рынка электронной коммерции — представители маркетплейсов, брендов, успешные предприниматели и эксперты — соберутся, чтобы разобрать лучшие проекты прошедшего года и поделиться собственным опытом. Участие бесплатное.

Tinkoff eCommerce Conference станет площадкой для дискуссии на тему стратегий выживания, перестройки и роста бизнеса, трендов онлайн-торговли. На главной сцене выступят ключевые эксперты отрасли, среди которых — Александр Вуколов, CEO «Связной», Марианна Снигирева, CEO «Нетологии», Владимир Салахутдинов, член управляющего комитета X5 Retail Group, Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce, Николай Попович, управляющий по изменениям «ВкусВилл» и многие другие.

Для гостей и онлайн-зрителей будут параллельно работать четыре площадки.

На главной сцене выступят CEO и руководители бизнес-подразделений с кейсами по управлению: от привлечения трафика до перестройки бизнес-моделей.

В зале «Старт бизнеса в онлайне» начинающие и офлайн-предприниматели смогут вместе с экспертами разобрать ДНК онлайн-бизнеса и обсудить, как привлекать клиентов в постоянно меняющейся среде и заработать первый миллион.

Гости секции «Интернет-магазины» узнают, где искать трафик, как выстроить воронку продаж и оптимизировать логистику.

Эксперты потока «Маркетплейсы» поделятся практическими советами о том, как продавать на универсальных и нишевых площадках и продвигать свои товары.

Помимо выступлений спикеров в программе конференции:

награждение победителей первой премии Tinkoff eCommerce Awards;

технологичный нетворкинг;

«Зона роста», где представители крупнейших торговых площадок и эксперты-консультанты лично ответят на вопросы участников и дадут советы по развитию их бизнеса.

Подать заявку на участие в премии Tinkoff eCommerce Awards может любой селлер до 23 ноября 2022 года.

Фото на обложке: olesia_g / Shutterstock