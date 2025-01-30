Крупнейшее мероприятие для ритейлеров и производителей UPGRADE Retail 2025 пройдет 15–16 мая в Москве

15–16 мая в «Центре международной торговли» в Москве состоится крупнейшее мероприятие для профессионалов ритейл-рынка — UPGRADE Retail 2025. Гостей ждут 15 конференций, выставка, воркшопы и другие форматы. Ожидается, что площадка соберет более 3000 участников и 300 спикеров.

UPGRADE Retail — площадка не только для лидеров рынка, но и для молодого бизнеса, работающего с уникальными, интересными бизнес-моделями. В мероприятии примут участие ритейлеры, производители и сервис-провайдеры из разных сегментов ритейл-рынка, чтобы обменяться опытом и найти новые форматы и смелые решения для увеличения продаж.

Двухдневная программа UPGRADE Retail 2025 включает конференции для профильных специалистов (малый и средний бизнес, маркетинг, логистика, IT и автоматизация бизнес-процессов, продажи на маркетплейсах), отраслевые конференции (UPGRADE Fashion, Beauty, Omni Pharma, E-Grocery, Home & Garden), а также воркшопы, семинары, мастермайнды и встречи на стендах выставки.

Ключевые вопросы и темы конференции:

развитие российских брендов;

решения для развития продаж;

импорт товаров;

инвестиции в логистическую инфраструктуру;

технологии, обеспечивающие конкурентные преимущества;

HR.

Подать заявку на участие и больше узнать о мероприятии можно на сайте. Организаторы также предлагают присоединиться к работе над деловой программой.

Организатор — UPGRADE — платформа для коммуникации ритейлеров, производителей и сервис-провайдеров.