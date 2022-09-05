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На вебинаре от Cleverics расскажут, как прокачать ИТ-команду с помощью деловых игр

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

14 сентября 2022 года пройдет бесплатный вебинар «Игры, в которые играет ИТ». Эксперты Cleverics расскажут о проактивных профессиональных деловых играх для ИТ-специалистов, которые помогут разобраться в том, как управлять проектами, достигать общих целей и не только.  

На вебинаре от Cleverics расскажут, как прокачать ИТ-команду с помощью деловых игр
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Для эффективной работы в ИТ недостаточно просто изучать теорию — нужно уметь ее применять. И проактивные профессиональные деловые игры, разработанные специально для ИТ-департаментов, помогают в этом. 

Сертифицированные тренеры GamingWorks (Нидерланды) Олег Скрынник и Светлана Сапегина расскажут участникам вебинара:

  • как приземлять полученные знания, быстро и обдуманно применять их на практике;
  • как в безопасной среде тестировать новые гипотезы, идеи и практики и переносить полученные навыки в реальную деятельность;
  • какую пользу принесут бизнес-игры ИТ-командам и бизнесу в целом;
  • почему игры один из самых эффективных методов обучения сотрудников;
  • когда игры не нужны и уже не помогут.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Cleverics — соавторы ITIL4, разработчики международной сертификации DevOps, единственный платиновый партнер компании GamingWorks (Нидерланды) в России и СНГ — ведущего мирового разработчика деловых игр и бизнес-симуляций. 

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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