14 сентября 2022 года пройдет бесплатный вебинар «Игры, в которые играет ИТ». Эксперты Cleverics расскажут о проактивных профессиональных деловых играх для ИТ-специалистов, которые помогут разобраться в том, как управлять проектами, достигать общих целей и не только.

На вебинаре от Cleverics расскажут, как прокачать ИТ-команду с помощью деловых игр