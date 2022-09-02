МШУ Сколково и INVESTORO расскажут, что происходит с венчурной отраслью во времена финансовых кризисов

7 сентября 2022 года состоится вебинар «Венчурный капитал во времена мировых финансовых кризисов», организованный Школой управления Сколково и Международной организацией инвесторов INVESTORO. Участие бесплатное.
Приглашенный эксперт Виталий Полехин, президент Международной организации INVESTORO, руководитель Клуба инвесторов Сколково, ведущий преподаватель инвестиционного режима программы «Стартап Академия» Сколково, расскажет:
- почему инвестиционные портфели стартапов и быстрорастущих компаний, формируемые во времена мировых кризисов, всегда показывают максимальную доходность;
- почему инвесторы отказываются от некоторой ликвидности на фондовых рынках и уходят на рынки акционерного капитала, чтобы получить более высокую доходность;
- как инвестировать в стартапы и быстрорастущие компании для приумножения капитала или роста за счет команд и продуктов, меняющих рынки.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Olivier Le Moal /
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