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МШУ Сколково и INVESTORO расскажут, что происходит с венчурной отраслью во времена финансовых кризисов

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

7 сентября 2022 года состоится вебинар «Венчурный капитал во времена мировых финансовых кризисов», организованный Школой управления Сколково и Международной организацией инвесторов INVESTORO. Участие бесплатное. 

МШУ Сколково и INVESTORO расскажут, что происходит с венчурной отраслью во времена финансовых кризисов

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Приглашенный эксперт Виталий Полехин, президент Международной организации INVESTORO, руководитель Клуба инвесторов Сколково, ведущий преподаватель инвестиционного режима программы «Стартап Академия» Сколково, расскажет:

  • почему инвестиционные портфели стартапов и быстрорастущих компаний, формируемые во времена мировых кризисов, всегда показывают максимальную доходность;
  • почему инвесторы отказываются от некоторой ликвидности на фондовых рынках и уходят на рынки акционерного капитала, чтобы получить более высокую доходность;
  • как инвестировать в стартапы и быстрорастущие компании для приумножения капитала или роста за счет команд и продуктов, меняющих рынки. 

Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: Olivier Le Moal / Shutterstock

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