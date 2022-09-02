7 сентября 2022 года состоится вебинар «Венчурный капитал во времена мировых финансовых кризисов», организованный Школой управления Сколково и Международной организацией инвесторов INVESTORO. Участие бесплатное.

МШУ Сколково и INVESTORO расскажут, что происходит с венчурной отраслью во времена финансовых кризисов