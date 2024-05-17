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«Бизнес — продолжение нервной системы фаундера»: как предпринимателю распознать выгорание

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Мария Пронина
Мария Пронина

Бизнес-психолог

Ирина Печёрская

Психологическое и эмоциональное состояние человека напрямую влияет на его профессиональную реализацию. Что касается предпринимателей, то бизнес — буквально продолжение их нервной системы: все процессы, которые проживает основатель, полностью «проигрываются» в системе компании. 

Мария Пронина, бизнес-психолог, коуч по запуску и масштабированию бизнеса, генеральный директор ООО «Антигравити Групп», рассказала, что приводит к эмоциональному и профессиональному выгоранию предпринимателей, как распознать у себя признаки этого состояния и справиться с ним. 

«Бизнес — продолжение нервной системы фаундера»: как предпринимателю распознать выгорание

Что такое эмоциональное и профессиональное выгорание

Эмоциональное выгорание — состояние, характеризующееся истощением, которое приводит к снижению сил, интенсивности ощущения эмоций, сопровождается утратой радости. Профессиональное выгорание — полная или частичная потеря эффективности на рабочем месте вследствие нарастающего эмоционального, а затем и физического истощения. 

Выгорание отличается от усталости тем, что: 

  • такой стандартный метод лечения, как отдых, не будет иметь ожидаемого эффекта;
  • плохое течение дел в жизни или бизнесе не является обязательным условием для его развития.

По сути, выгорание — сигнал организма о некой поломке, психологическая защита, которая переводит человека в энергосберегающий режим и требует восстановить ресурс.

 

Почему предприниматели выгорают 

Предпринимательское выгорание долгое время было табуированной темой, ведь у многих свой бизнес ассоциируется с тотальной свободой и отсутствием какого-либо давления и стресса. Сегодня же фаундеры, наконец, сняли доспехи вечного достигатора и свободно заговорили о своем личностном и психологическом состоянии, не опасаясь критики общества. 

Причины выгорания очень разнообразны, так как зависят от психологической конституции и устойчивости конкретного человека, его физического состояния. Если говорить о предпринимателях, то основные причины такие: 

  • Высокий уровень ответственности.

Фаундер — лицо, которое отвечает за идею, стратегию, развитие, команду и операционные процессы, поэтому его включенность в бизнес (особенно на начальном этапе) максимальная. Отсюда — гиперответственность, страх делегирования, стресс из-за ощущения отсутствия контроля над внешними обстоятельствами, необходимость в выработке профессиональной гибкости для оперативной реакции при возникающих изменениях вовне.

  • Нарушение work-life balance.

У предпринимателей часто нарушается баланс между сферами жизни. Для здоровой психики крайне необходимо реализовываться и удовлетворять потребности в разных ролевых проявлениях, не только как собственник бизнеса. Из-за дисбаланса возникает психологическая и физическая усталость, конфликты, что повышает уровень стресса и общей неудовлетворенности. 

  • Завышенные ожидания.

Часто бывает так, что предприниматель ставит сразу высокие цели, зачастую достижение которых практически нереально. Но амбиции диктуют собственный темп, который приводит сначала к деструктивной самокритике, а затем к сильному разочарованию в собственных силах. 

 

Как выгорание проявляется 

Выгоревшие предприниматели часто замечают у себя:

  • утрату энергии, усталость, которые приводят к безразличию и желанию переложить ответственность на кого-то другого. Иными словами, дистанцироваться от дел и обязанностей любым возможным способом;
  • раздражения и даже злости на задачи, которые раньше приносили удовольствие;
  • снижение профессиональной эффективности, что вызывает ощущение собственной несостоятельности, разочарования, неудовлетворенности, появлению синдрома самозванца; 
  • нетерпимость в отношении команды и клиентов; 
  • обесценивание достижений в бизнесе. Практически не получается видеть положительную динамику развития. Кажется, что все процессы идут недостаточно продуктивно.

Важно отметить, что сильное эмоциональное выгорание, которое может переходить в тревожное, или депрессия — это серьезные состояния, а именно психологические заболевания, которые могут иметь серьезные последствия и с которыми необходимо разбираться с привлечения профессиональной помощи. 

В эти моменты происходят изменения в организме на уровне гормонов, мозговых активностей, которые приводят к различным когнитивным последствиям: нарушение памяти, сложности с фокусировкой, необъективное восприятие реальности, эмоциональная нестабильность (плаксивость, вспышки гнева, злости и прочее) и так далее. 

Зачастую люди, столкнувшись с эмоциональным и профессиональным выгоранием, не обращаются за профессиональной помощью, а пытаются решить проблему привычными и удобными способами. Однако компенсация носит лишь сиюминутное облегчение и усугубляет ситуацию, так как не происходит работа над истинной причиной состояния. 

Повторюсь, бизнес — продолжение нервной системы фаундера. Поэтому так важно именно предпринимателям следить за своим эмоциональным здоровьем, так как оно напрямую влияет на процессы развития компании и успешность бизнеса в целом.

Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock

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