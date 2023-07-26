Каждому предпринимателю нужна своя «банка с огурцами»

11 июля спикером в эфире выступила Барно Турсунова — серийный предприниматель, сооснователь сети умных сервисов «Вилгуд», основатель агентства недвижимости Barno Estate. Барно рассказала о том, какие качества объединяют известных визионеров, и как их прокачать у себя.

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Барно Турсунова

Визионер видит проблему и решает ее

Что общего у Илона Маска, Джеффа Безоса и Павла Дурова? Они могут предугадывать тренды. Маск был одним из первых, кто осознал закат эры бензиновых двигателей. В итоге за 2021 год было продано чуть менее 1 млн электромобилей Tesla. Другие производители также склонились к производству электрических моторов.

Визионер всегда мыслит масштабно. Безос не хотел создать маленький книжный магазин, он стремился стать лидером на рынке онлайн-продаж книг. Он увидел развитие интернета, его ежегодный рост на 2300%. Постепенно он создал Amazon.

Также нужно определить значимую проблему. Чаще всего она волнует и самого предпринимателя. Павел Дуров создал Telegram, увидев потребность в безопасном и удобном мессенджере. Чем больше масштаб проблемы, тем больше будет бизнес.

Помимо создания нового, визионер может переосмыслять то, что создано другими. Фильм «Основатель» раскрывает эту сторону предпринимателя. В нем рассказывается, как Рэй Крок изменил среднюю по тем временам бизнес-модель «Макдоналдса» и превратил небольшую закусочную в успешную сеть ресторанов быстрого питания.

Может показаться, что визионером нужно родиться, но это не так. Если внимательно проанализировать опыт успешных CEO, можно выделить у них несколько ключевых качеств, которые отличают их от большинства предпринимателей. Всем этим качествам можно научиться.

Как визионеры развивают бизнес в кризисное время — читайте в RB.RU.

Основные качества визионеров

Они мыслят масштабно.

Такие люди умеют не только предугадывать тренды, но и адаптироваться под них так, чтобы бизнес рос быстрее.

Похожий пример был у меня перед глазами. Мой муж Шерзод — настоящий визионер. Он хотел запустить бизнес, связанный с автосервисами. Но не быть владельцем одного такого сервиса, а построить настоящую франшизу.

Когда мы только отлаживали бизнес-процессы в первом автосервисе, Шерзод внимательно анализировал российский и зарубежный рынок авторемонта. Уже тогда он говорил мне, что видит возможности для трансформации «Вилгуда» в большую сеть. Через два года после запуска мы продали первую франшизу, а еще через два — владели сетью из десятков точек.

Они умеют и любят рисковать.

Тот же Джефф Безос ради Amazon уволился со стабильной высокооплачиваемой работы на Уолл-Стрит. Он понимал, что может потерять все разом, но ради успеха был готов поставить свой комфорт на второе место.

У нас с Шерзодом эта история повторилась несколько раз. Сначала — в 2000 году, когда мы отказались от стабильности в Ташкенте ради мечты построить бизнес-сеть. Из двухэтажного дома мы переехали в съемное жилье в Москве и долгое время отказывали себе даже в минимальном комфорте. Но Шерзод всегда верил в успех, во многом благодаря его уверенности мы смогли построить «Евродизайн» — компанию с оборотом 8 млрд рублей в год.

Второй раз мы рисковали, когда решили уйти из «Евродизайна» в абсолютно незнакомую нам нишу автосервисов.

Они находят решения бизнес-проблем в личном опыте.

Огромное количество изобретений в истории появилось благодаря тому, что их создатели изначально решали свою личную проблему. Например, сервис подбора авиабилетов Aviasales появился благодаря блогеру Константину Калинову, который пытался сэкономить на дорогих авиаперелетах. Вскоре он увидел, что эта проблема беспокоит не только его, но и множество других людей.

У меня тоже был опыт, когда решение личной проблемы привело меня к новой бизнес-идее. Например, я столкнулась со сложностями при покупке первого жилья в Москве.

После переезда в столицу мы с мужем начали копить деньги на квартиру, но всего через год жилье подорожало на 50%. Цены продолжали расти каждый год, и я не понимала, сколько еще нам придется копить на недвижимость мечты. К счастью, со временем мы собарли необходимую сумму: решили взять в ипотеку таунхаус за $330 тыс. Спустя всего год его рыночная стоимость увеличилась почти вдвое. Так мы стали владельцами недвижимости стоимостью 620 тысяч долларов, которая к тому же продолжала расти в цене.



Так я открыла для себя, что на недвижимости можно зарабатывать. После этого я вкладывала свои накопления в новые квартиры, которых становилось все больше. Это начало вдохновлять моих друзей, сотрудников и знакомых. Сначала со мной консультировался близкий круг, а позже стали обращаться совершенно незнакомые люди. Со временем я поняла, что накопила достаточно опыта, чтобы помогать другим зарабатывать на инвестициях в недвижимость. Так я пришла к идее запуска собственного агентства недвижимости Barno Estate.

Визионеры не считают, что учиться больше нечему.

Визионеры не замыкаются в себе. У многих предпринимателей со временем «замыливается взгляд», появляется привычка искать ответы только внутри своей ниши. Но в большинстве случаев у конкурентов то же устройство бизнес-процессов и те же сложности.

Поэтому новые решения на рынок часто приносят визионеры, которые находят их в других нишах. Мне, например, очень помогает в этом формат мастермайндов. На них предприниматели из разных ниш делятся своим опытом.

У меня есть знакомые предприниматели, у которых есть свои образовательные проекты, а также бизнес в сельском хозяйстве. Они делятся сложными кейсами в маркетинге, искусством управления большими командами и многим другим. Благодаря таким контактам я и Шерзод узнаем вещи, которые затем стараемся внедрять в наших проектах.

Что помогает в развитии визионерского мышления

Составление списков предпринимателей, которые вдохновляют. Важно понимать, как конкретные люди и их идеи могут помочь вашему бизнесу. Лучше вести записи на диктофон или от руки, чтобы не забыть.

Налаживание контакта с такими предпринимателями. Кому-то можно написать напрямую, с кем-то получится связаться через знакомых или встречи на мастермайндах, где предприниматели делятся опытом и идеями.

Развитие лидерских навыков. Нужно проанализировать, каких недостает, изучить обучающие курсы. Например, такие есть в «Школе Сколково» или ВШЭ. Также очень эффективно обучаться напрямую у визионера-наставника.

Одно из главных качеств визионера — умение учиться у других. Такой подход схож с засаливанием огурцов в банке — если оказаться там, то можно «напитываться» знаниями других предпринимателей. Каждому нужна своя банка, чтобы стать лучше.

Ключевая разница между видением будущего и фантазиями — это наличие четкого бизнес-плана. У фантазеров идеи часто остаются на уровне мыслей, без реализации. Случается, что фантазеры также бывают необъективными: иногда они плохо видят минусы и недостатки своих идей. По сравнению с ними визионер детально исследует рынок и анализирует проблему: похожие решения у конкурентов, а также плюсы и минусы своей концепции. Иными словами, визионеры не только видят будущее, но и не теряют связь с настоящим.

Фото: предоставлено спикером

Фото на обложке: Alliance Images / Shutterstock