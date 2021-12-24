10 парадоксов, которые объясняют, как успевать все

Парадоксы перестраивают наш мозг. Они заставляют задуматься и переосмыслить подход к привычным вещам. Обратим внимание на парадоксы, связанные со временем и продуктивностью. Изучив их, вы обнаружите, что у вас в запасе множество часов, которые можно направить на полезную деятельность.

Рабочее расписание снижает продуктивность

Рабочее расписание крадет ваше время и не дает погружаться в работу без перерывов и отвлекающих факторов, таких как встречи. То же самое можно сказать и об электронной почте. Разбирать почтовый ящик — практически работа на полный день. По этой причине Slack набирает популярность в корпоративной среде.

Даже если вам кажется, что вы заняты, это не всегда так

Любая занятость создает ощущение продуктивности. Чтобы понять, действительно ли вы что-то делаете или же проводите время впустую, задайте себе два вопроса.

«Сосредоточен ли я на нужных делах?».

«Выполняю ли я их в правильном порядке?».

Честные ответы на эти вопросы помогут принимать верные решения и игнорировать все лишнее.

Работать нужно сейчас, а отдыхать — потом

Традиционная модель жизни гласит, что нужно усердно работать до пенсионного возраста, а затем выйти на пенсию и наслаждаться жизнью. Но на деле лучшие годы приходятся на то время, когда вы молоды и полны энергии. Традиционная модель уже устарела и требует замены.

Прокрастинация помогает войти в состояние потока

Бывает непросто начать работать над сложной задачей. Но как только вы приступите, достичь состояния потока станет гораздо легче. Спустя 15-20 минут мозг захочет получить больше дофамина, который приходит после завершения каких-либо задач.

Списки дел не приносят результатов

Как правило, списки дел сосредоточены на текущем дне. В этом процессе вы — водитель, который все время контролирует только два метра впереди машины. Грузовик с легкостью собьет вас с дороги, если вы не будете смотреть по сторонам.

Основная причина, почему мы не заглядываем далеко вперед, — страх. Будущее пугает. Важно его преодолеть и стремиться к тому, чтобы инвестировать свое время в небольшие цели, продуманные на несколько лет вперед. Когда время — это инвестиция, то и прибыль от него экспоненциально возрастает.

«Размышляя о том, чего вам хочется сегодня, вы тратите время. Подумав о том, чего вы хотите через пять лет, вы его инвестируете», — писатель Джеймс Клир.

Подумайте, какие результаты приносит ваша деятельность. Посвящайте время делам, которые будут важны через пять лет.

Подработка — это проблема, а не решение

В социальных сетях активно продвигается идея, что подработка — это отличный способ самореализоваться и увеличить доход. Однако, работая по 16 часов в день, очень легко столкнуться с выгоранием. Несмотря на высокую продуктивность некоторое время, результат останется тем же.

«Пытаться» не значит продуктивно проводить время

Начиная новое дело, многие сдаются еще в самом начале пути. Не стоит ожидать больших результатов, если вы занимались чем-либо всего один день. Лучше развивать терпение, продумать стратегию действий и связаться с экспертами, которые уже достигли того, к чему вы стремитесь. Приложите реальные усилия, сосредоточьтесь и относитесь к делу серьезно.

После рождения детей мы начинаем успевать больше

Писатель и отец Эрик Баркер обнаружил странный парадокс, связанный с продуктивностью. Многие люди не умеют организовывать свое время. Затем они становятся родителями, и внезапно у них получается выполнять гораздо больше дел и за меньшее время.

За день они могут справиться с задачами, на которые требуется неделя. Эрик объясняет: «Мы берем себя в руки, когда чувствуем, что в нашей жизни есть что-то действительно важное». Именно это и происходит с появлением детей.

Новоиспеченные родители часто говорят тем, кто только планирует завести семью, что у них совсем не будет времени. Однако верно обратное. Мы тратим много времени впустую, а родители просто вынуждены стать экспертами по продуктивности.

Ценность — во времени, а не в деньгах

Многие стремятся заработать состояние и «купить» потраченное время. Однако в этом кроется необычный парадокс. К примеру, 91-летний инвестор Уоррен Баффетт — финансовый миллиардер, но «банкрот» относительно времени.

«Время — это то, что мы хотим больше всего, но используем наихудшим образом», — писатель Уильям Пенн.

С другой стороны, у тех, кому только 12 лет, впереди еще много времени. Их ждет еще огромное количество дней, в который они могут быть продуктивными и наслаждаться жизнью. Выберите эту цель — и вы начнете воспринимать время по-другому.

Большая часть нашей работы приносит минимум результата

Большую часть времени человек занимается «неглубокой» работой — с уведомлениями из приложений и прочими отвлекающими факторами на фоне. С другой стороны, всего несколько часов «глубокой» работы позволят сосредоточиться и справиться с большой задачей.

Вы испытаете невероятное чувство удовлетворения — оно наполнит вас силами на завтрашний день. Писатель Дакота Робертсон утверждает: «Четыре часа глубокой работы и час упражнений — лишь это поможет вам опередить 93% людей». Повторяйте этот цикл ежедневно в течение нескольких лет, и вы станете непобедимы.

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